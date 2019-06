2013 gouf de Gesetzesprojet fir e neie Lycée zu Klierf an der Chamber gestëmmt.

AUDIO: Lycée Edward Steichen zu Klierf / Reportage Danielle Georgen

Ënnert anerem d'Klassen aus dem Enseignement secondaire, secondaire technique a Secondaire-Klassen aus der Europaschoul sollten hei offréiert ginn. 2017 gouf de Projet nach eng Kéier iwwerschafft. An zwar sollte nieft de secondaires och eng Partie international Klassen dobäi kommen. Den 11. Mai 2015 hunn d'Ministere François Bausch a Claude Meisch, zesumme mam deemolege Staatssekretär Camille Gira an dem Klierfer Buergermeeschter Emile Eicher de Grondsteen vum neie Lycée geluecht. Rieds goung och fir en Internat bei den neie Lycée Edward-Steichen Clervaux ze bauen, wat awer net zeréckbehale gouf.

44 Milliounen Euro sollt déi nei Schoul kaschten. Fir d'Rentrée 2018/2019 ware vum Educatiounsministère eng 200 Schüler virgesinn. An deenen nächste Joren, bis 2024 sollen et der Ronn 1070 ginn.

Pénktlech fir d'Rentrée huet de Lycée d'lescht Joer dann och seng Dieren opgemaach. De Lycée vum 21. Joerhonnert, esou de Slogan, bitt nieft de Secondaire-Klassen och englesch, franséisch an däitsch Sektiounen un. An der Formation professionelle ginn ënnert anerem Konscht- , Hôtelier-, a Commerceklassen ugebueden. Och schaffen d'Schüler an dem neie Lycée, nieft de Schoulbicher, och mat iPads. Domadden hunn déi Jonk zu all Moment hiren Infossall, de Film-a Fotostudio, d'Bibliothéik an e Mediesall am Schoulsak. Esou beschreift et den Direkter Jean Billa. Nomëttes kënnen d'Schüler vu verschiddenen Aktivitéite profitéieren an och déi eng oder aner Owescoursen fënnt een am Programm vum Lycée Edward-Steichen.

E Freideg de Mëtteg um 15 Auer gëtt den neie Lycée offiziell vun der Direktioun zesumme mat de Ministere François Bausch a Claude Meisch ageweit.