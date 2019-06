Wéi d'Hesper Gemeng e Freideg matgedeelt huet, hu si eng Plainte géint Onbekannt gemaach.

Et geet ëm de Verdacht vun der Fälschung a vum Detournement vun ëffentleche Fongen, esou heescht et an engem Communiqué.

Et hätt een erausfonnt, datt en Debiteur vun der Gemeng Suen op e Kont iwwerwisen huet, deen net der Gemeng hiren ass.

Fir den Ament ass net kloer, wien ordonnéiert huet, datt d'Suen op dee Kont sollen iwwerwise ginn.

Et huet sech eraus gestallt, datt déi Kontosnummer an der Vergaangenheet vun zwéi Fournisseure vun der Gemeng genotzt gouf.

Schreiwes vun der Gemeng Hesper

Soupçon de faux en écritures publiques ou privées ainsi que de détournement de fonds publics

Le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Hesperange a déposé plainte avec

constitution de partie civile auprès du Juge d'instruction de Luxembourg contre inconnu du chef de

faux en écritures publiques ou privées, usage de faux et détournement de fonds publics.

La recette communale et le service financier ont constaté qu'un débiteur de la commune n'avait pas

encore réglé ses engagements envers la caisse communale. Ce débiteur déclara avoir payé les

montants dus. Cependant, il s'est avéré que ces montants ont été virés sur un compte bancaire

n'appartenant pas à la commune. A l'heure actuelle, il n'est pas possible d' identifier la personne ayant ordonné ce remplacement de compte bancaire auprès du débiteur.

Par ailleurs, les services précités ont constaté que ce même numéro de compte a été utilisé dans le

passé comme relation bancaire par deux fournisseurs de la commune.

Vu le secret de l'instruction et la présomption d'innocence, il n'est pas possible de communiquer à ce

stade d'autres informations.

Communiqué par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Hesperange.