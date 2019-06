An deem Kader hunn d'Luxembourg Business Registers an de Justizministère eng Sensibiliséierungscampagne lancéiert.

AUDIO: Meldeflicht "Bénéficiaires effectifs" / Reportage Nico Graf

An zwar fir datt Associatiounen a Gesellschaften hir sougenannt bénéficiaires effectifs am Business-Regëster umellen an domat public maachen. EU-Direktiven a Lëtzebuerger Gesetzer fuerderen déi Meldung. Bis ewell sinn awer ganz vill Associatiounen hirer Meldeflicht nach net nokomm an dat obschonns scho vill informéiert ginn ass, zum Beispill op Konferenzen an der Chambre de commerce, wou honnerte Leit waren, mä bei den Umeldungen weist sech dat nach net. Vu ronn 129.000 concernéierten Entitéite sinn der bis elo eppes iwwer 7.000, déi dëst bis elo erfëllt hunn, sou de Felix Braz.

An dat soll, dat muss ech änneren, well bis Enn August mussen d'Associatiounen an d'Entitéiten hir Donnéeën am Business Regëster agereecht hunn. Duerfir also elo eng Campagne, an den Zeitungen an um Internet, fir ze informéieren an ze incitéieren. Am Fong sinn déi Meldungen och eng Form vum Kampf géint de Blanchiment, also datt net anonym kriminell Gruppen sech hannert Gesellschafte verstoppe kënnen, sou den Daniel Ruppert.

Grad den 8.000 ASBL en, déi et am Land gëtt, hat déi Meldeflicht Onrou a Suerge bruecht. A grad si kënne sech elo am Internet mat engem Tutorial a frequently asked questions guidéiere loossen. Alles zimlech einfach, betounen d'Fachleit, a wann et guer net geet, kéint een och perséinlech am Business-Regëster laanscht kommen, da kréich ee gehollef. Onbürokratesch a bis Enn August gratis.