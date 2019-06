Dausende Leit waren um Boulevard John F. Kennedy um Rendez-vous, fir den Defilé vun Arméi, Police, Douane, Giischtercher, CGDIS a Rout-Kräiz z'erliewen.

Um Punkt 12 Auer huet e Sonndeg d'Militärparad ugefaangen, déi dëst Joer net op der Gare, mä um Kierchbierg an der John F. Kennedy-Strooss war.

Militärparad an der Stad (23.6.19)

Hei de Resumé vum Defilé:

Ee vun den Héichpunkten war de "Fly over" vun 3 Militärfligeren an d'Heemecht, déi och dëst Joer vun der Militärmusekerin Stéphanie Schlinck virgedroe gouf. Beim Defilé waren dëst Joer eng ronn 200 Zaldoten, 140 Polizisten, 60 Gefierer an eng 180 Leit vum CGDIS mat dobäi, alles an allem eng 840 Leit.

No der Parad war dunn déi 3. Editioun vum Arméifest, dat vum Rousegäertchen op d'Place de l'Europe hannert der Philharmonie geplënnert ass. Hei gouf Arméi- a Policematerial gewisen, et gouf Fräibéier an Arméikascht.