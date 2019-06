Dat war e Constat e Méindeg de Moien no enger gemeinsamer Sëtzung vun den zoustännege Chamberkommissiounen.

AUDIO: Accord Police / Reportage Eric Ewald

D'Police muss a wäert Leit bäikréien: Dat war e Constat e Méindeg de Moien no enger gemeinsamer Sëtzung vun de Chamberkommissioune vun der Fonction publique a vun der bannenzeger Sécherheet an der Verdeedegung. Bis Enn Juli wëll de Policeminister François Bausch e Recrutementsplang fir déi nächst Jore stoen hunn. Konkret Chiffere gouf et e Méindeg nach keng, wat vun den Deputéierten e bësse bedauert gouf. Fir de Rescht stinn d'Membere vun den zwou Kommissiounen dem rezenten Accord iwwert d'Schaff- a Rouzäite bei der Police positiv géintiwwer.

Donieft war nach gewuer ze ginn, dass déi zukünfteg Policeschoul awer net op Monnerech, mä op de Verluerekascht soll kommen, wuel zesumme mam Policemusée.