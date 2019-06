Zu Lëtzebuerg wëlle 56 Entreprisen hire Plastiksverbrauch ganz aktiv reduzéieren.

Weltwäit ginn all Minutt eng Millioun Plastiksfläsche verkaf - eleng dat, huet en immensen Impakt op onse Planéit. Stéchwuert: Mikro-Plastik, deen um Enn vun der Ketten, no Joerzéngten, op onsem Teller lant.

"Souwuel an de Fësch wéi och an de Vigel, awer och op den héchste Bierger an an den déifste Mierer fanne mer Réckstänn vu Plastik", esou d’Ëmweltministesch Carole Dieschbourg.

Just 1/3 zu Lëtzebuerg recycelt

Eng rezent Etüd géif och beleeën, datt mir selwer Plastik ophuelen. Natierlech Ressourcen, Klimaschutz a Pollutioun sinn hei enk liéiert. Weltwäit ginn nëmmen 9% vum Plastik recycléiert. Hei zu Lëtzebuerg ass et och just een Drëttel.

Wie kee Plastik verbraucht, muss net recycléieren. Dat soll elo hei am Land a 56 Entreprisen Realitéit ginn. Op déi Manéier kënnen net just iwwer 145 Tonne Plastik-Offall verhënnert ginn, mä och eng 33.000 Mataarbechter ginn iwwer déi Initiativ sensibiliséiert.

D'Direktesch vum Netzwierk "Inspiring More Sustainability" Lëtzebuerg, Nancy Thomas, zielt op, wat fir eng Plastiksprodukter bis spéitstens Enn 2020 net méi an de Betriber, déi bei der Initiativ matmaachen, ugebuede ginn. Dat geet vu Plastiksbecheren iwwer Fläschen, Verpackungen, Telleren a Geschir bis bei Stréihällem oder Tuten.

Zil: Null Offall

A ville Kantinnen hei am Land wäert d'Bild vum Plateau staark änneren. Lëtzebuerg weist domat méi Courage wéi d'Decisioun op europäeschem Niveau.

Sougenannt Eco-Boxen oder och Stréihällem aus Inox gëtt et haut schonn op e sëlleche Plazen - en Ufank. Well am Ëmweltministère huet ee kloer nach méi ambitiéis Objektiver - wéi de Pfand op Fläschen, sou d’Ëmweltministesch Carole Dieschbourg.

Dee laangfristegen Objektif ass kloer: "Eng-Null-Offall-Gesellschaft zu Lëtzebuerg."