Viru knapp engem Mount hate mer ee längere Reportage iwwer Mëssbrauch an der kathoulescher Kierch gewisen. Zanterhier hu sech weider Leit bei eis gemellt deenen Ähnleches virop an de 60er 70er Jore geschitt ass.

Enn Februar war am Vatikan eng grouss Anti-Mëssbrauchskonferenz op déi de Poopst Franziskus invitéiert hat. Fir d' kathoulesch Kierch war et di éischte Kéier wou een dës Thematik esou breet diskutéiert huet. Fir Kritiker huet et herno u konkrete Piste gefeelt. Och zu Lëtzebuerg versicht d' kathoulesch Kierch Efforten ze maachen, um Méindeg war mat der Marie-Jo Thiel d' Autorin vun engem Buch iwwer Mëssbrauch an der kathoulescher Kierch zu Lëtzebuerg. Weider Efforte misste gemaach ginn, fir dat esou Fäll net méi géife virkommen. An hirem Buch beschreift Professesch op der theologescher Fakultéit zu Stroossbuerg ënnert anerem wéi et zu dëse Mëssbrauchsfäll konnt kommen.

No der Diffusioun vum Temoignage vun engem Affer vu sexuellem Mëssbrauch bannent der kathoulescher Kierch Enn de 60er Joren hu sech bei der Redaktioun vill weider Affer gemellt. Eng Partie Leit hu sech mëttlerweil zesummegedoen, ob een eng Associatioun grënnt wier nach net entscheet. Ma et wéilt ee gär mam Premier a Kultusminister Xavier Bettel zesumme kommen, fir ënnert anerem iwwert d’ Iddi vun engem onofhängeg Mëssbrauchsbeotragten ze schwätzen. Eng Iddi déi an der Emissioun Kloertext opkoum.