Déi nei duerchsiichteg Akafstut soll virun allem am Uebst- a Geméisrayon an den Asaz kommen. 10 Supermarchéë maache mat.

D'Öko-Tut huet, zanter se 2004 lancéiert gouf, eng fix Plaz an de meeschte Lëtzebuerger Stéit. Valorlux geet elo nach e Schrëtt méi wäit an huet e Méindeg de "Superbag", eng duerchsiichteg Tut aus Nylon fir Uebst a Geméis, presentéiert.

AUDIO: De "Superbag": Reportage Nadine Kremer

Zanter 2018 muss een an der Keess fir Plastikstuten am Supermarché bezuelen. Elo sollen och déi Plastikstuten, déi just eemol benotzt kënne ginn, mat Hëllef vum "Superbag" de Kampf ugesot ginn. De Claude Turpel, Direkter vu Valorlux, erkläert: "De Superbag ass en neie Produit, dee vun der Valorlux zesumme mat der Distributioun, der clc an dem Ëmweltamt entwéckelt ginn ass, deen an der éischter Phas drop ziilt, fir Tuten am Uebst- a Geméis-Rayon ze reduzéieren."

Am "Superbag" kann ee bis zu 4 kg transportéieren an et kann een och verschidden Zorten Uebst a Geméis gläichzäiteg dra maachen. Dat heescht, et pecht een einfach Etikette vun all eenzel Wuer op de Kuerf. No de gudden Erfarunge mat der Öko-Tut setzt Valorlux grouss Hoffnungen an de Superbag: "Mir hunn eis relativ ambitiéis Ziler gesat. Mir wëssen iwwert den Eco-Sac, dass eng Reduktioun vun 90% iwwert en Zäitraum vun engem bis zwee Joer duerchaus méiglech ass. An et wier jo net sportlech, wa mir eis deen hei net géifen als Zil setzen."

10 Supermarchéë maache mat: den Aldi, den Auchan, de Cactus, de Cora, den Delhaize, de Massen, d'Provencale, de Match, den Naturata an de Pallcenter: "De 'Superbag' kascht, dat ass eng Präisempfehlung vun der Valorlux, 35 Cent. Et gëtt awer am Ufank eng Offre promotionnelle – bis den éischte Stock opgebraucht ass, wou een der zwee kritt fir de Präis vun engem."

De "Superbag" ass einfach, resistent, recyclabel a ka bei 30 Grad gewäsch ginn. Wann en ofgenotzt ass, kann de Consommateur am Supermarché den Ale géint en Neien ëmtauschen. D'Zil ass et, méi ëmweltfrëndlech ze sinn, esou de Claude Turpel: "L'objectif de ce produit est de changer de façon durable le comportement du consommateur, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il pense à utiliser ce sac le plus souvent possible et ainsi réduire de façon conséquente et durable la consommation de sacs à usage unique."

A verschiddene Supermarchéë gëtt et schonn änlech Tute vun anere Marken. Duerch de "Superbag" soll de Gebrauch awer méi verbreet ginn, fir de Plastikskonsum op e Minimum ze reduzéieren.