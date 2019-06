Net nëmmen d'Politik sicht no Géigemëttel, mä och Institutioune wéi zum Beispill d'Chambre de Commerce.

Déi huet e Bulletin iwwer d'Aarmut ausgeschafft. D'Resultater goufen e Méindeg op enger Konferenz presentéiert.

D'Chambre de Commerce traut sech un de Sujet vun der Pauvretéit. Mam Argument, dass d'Lëtzebuerger Betriber ëmmer Leit brauchen, déi fir si schaffen an dass d'Ekonomie weider gutt leeft.

Ma wat ass iwwerhaapt Aarmut, respektiv wie riskéiert an d'Aarmut ze falen? Eng definitiv Äntwert huet och d'Christel Chatelain vun der Chambre de Commerce net: "On ne peut pas tirer le portrait robot d'une personne pauvre, ça serait faire beaucoup de stéréotypes. Mais on voit que des personnes qui vivent dans des ménages monoparentaux, ont plus de difficultés. Les gens qui dépensent une grande partie de leur revenu pour payer le logement, peuvent être considérés comme des personnes pauvres."

Aus där Äntwert geet schonn ervir, wat d'Chambre de Commerce der Regierung recommandéiert. Eng inklusiv Educatioun, d'Käschte fir Logement duerch eng besser Offer reduzéieren, alles maachen, fir de Chômage kleng ze halen, d'Aarbecht wär dat beschte Mëttel géint Aarmut. Reng finanziell Mesurë jo, awer net mat der Géisskan. D'Christel Chatelain: "Nous ne sommes pas du tout contre l'idée de mesures universelles. Simplement, une fois que les moyens sont trop limités, il faut choisir qui aider. Nous estimons que les personnes avec les revenus les plus modestes doivent être aidées en priorité."

D'Chambre de Commerce ass mat dësem Constat a senger Roll, den ekonomeschen Interêt kloer: eng Hausse vun de Salairen zum Beispill géif der Kompetitivitéit vun den Entreprisë schueden.

De Lëtzebuerger Sozialsystem wär net cibléiert genuch, esou nach eng Behaaptung. Dorops Kritik vum Robert Urbé, Auteur vum Sozialalmanach vun der Caritas, un engem Bulletin, deen ënnert dem Stréch sënnvoll wär: "mä en hält sech awer bei e puer Saachen op, déi mir zanter Jore kolportéiert kréien, ewéi zum Beispill dass déi sozial Transferten net cibléiert genuch wären, oder dass d'Leit net wéilte schaffe goen, wann d'Differenz, wat se virdrun an duerno hunn, net géif stëmmen. Och nach, dass déi relativ Pauvretéit déi mir moossen (Taux de risque de pauvreté) géif kee Sënn maachen. Dat si Saachen, déi ginn zanter Jore kolportéiert an déi sinn einfach falsch, déi si grondleeënd falsch. Mir mussen der Wourecht awer an d'Aen kucken."

Wouer ass, dass d'Aarmut zu Lëtzebuerg vill Gesiichter huet. An dat eent Heelmëttel brauch ee guer net ze sichen.