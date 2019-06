En Dënschdeg de Moie waren d'Aussoe vun der grénger Fraktiounscheffin Josée Lorsché iwwert d’Joghurtsfabrick Sujet an der Wirtschaftschamberkommissioun.

AUDIO: Fage an der Chamberkommissioun / Reportage Nadine Gautier

Den 12. Juni hat déi gréng Schäffe vu Beetebuerg nämlech op dëser Antenn am Numm vum Schäfferot sech géint d’Fabrick, déi an der Industriezon Wolser soll installéiert ginn, ausgeschwat. Ënnert anerem wéinst dem Waasserverbrauch.

Well d’Josée Lorsché, als Schäffe géint de Projet Fage ass, d’Regierung, wou hir Partei awer mat dra ass, hannert dem Bau vun der Fabrick steet, schwätzt de Claude Wiseler vun der CSV vun enger Zitat “lachhafter Duebelmoral”. De gréngen Deputéierten Henri Kox stellt sech dogéint hannert d’Josée Lorsché. Déi Fro, déi sech hei misst gestallt ginn, wier déi vun den Duebelmandater.

Een, deen an enger Gemeng Responsabilitéiten huet, an hei sinn et 3 Parteien, hu se d'Interêten vun hire Bierger ze vertrieden. National gekuckt, ass et awer keng Rôle méi vun enger Partei, do si mer an engem Rechtsstaat, präziséiert den Henri Kox.

D’CSV dann huet nach eppes aneres kritiséiert. Datt den Terrain un eng Entreprise ouni Autorisatioun verkaf gouf, kéint hien nach ëmmer net novollzéien, esou de Claude Wiseler. An deem Kontrakt steet zwar en Droit de préemption, datt de Staat den Terrain kann zeréckkafen, do ass awer kee Präis virginn. Wa Fage een Acquéreur hätt, wa si den Terrain net méi kënne gebrauchen, misst de Staat den Terrain zu engem wesentlech méi héije Präis zeréckkafen.

Hien hätt wëllen zwee Gerüchter aus der Welt schaffen a wier dofir an d’Chamberkommissioun komm, sot de Wirtschaftsminister Etienne Schneider. Zum engen wat d’Kompenséierungsmesuren ugeet. Dofir sollen Deeler vun der Aktivitéitszon a Gréngfläch ëmklasséiert ginn. Déi Kompenséierungsmesure musse mam neie Naturschutzgesetz vum Juli 2018 regional ëmgesat ginn.

Wann een déi ganz Zon wëll benotzen, muss een een deel dovun opginn, fir Kompensatiounsmoossnamen ze maachen, sou den Etienne Schneider. Et sinn nämlech nach aner Projeten an der Maach, ënnert anerem wat Lamesch oder Arthur Welter ugeet.

Zum aneren wollt hie Kloerheet schafen, wat de Waasserverbrauch ugeet. Fage géif net ee Volume vun 20.000 Awunner verbrauchen. An enger éischter Produktiounsphas wëll d’Fabrick maximal 2.000 Meterkibb pro Dag verbrauchen, dat ass een Equivalent vun 10.000 Awunner, also d’Halschent vun deem, wat dorëmmer zirkuléiert. Och mat deem Waasser, wat an d’Uelzecht géif zeréckfléissen, dierft et keen negativen Impakt ginn, zum Beispill duerch ze waarmt Waasser. Fage hätt an der Lescht vill technologesch Efforte gemaach, esou den Etienne Schneider.

Elo hätt een Erklärunge zu den Ëmweltoploe kritt, déi berouegen, huet d’Simone Beissel vun der DP gemengt. Dofir géif an hiren Aen näischt méi am Wee stoen, datt de Beetebuerger Schäfferot, mat sengem CSV-Buergermeeschter Laurent Zeimet d’Geneemegungen, fir d’Entreprise accordéiert.