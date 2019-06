Geschitt ass dësen Akt vu Vandalismus zu Rodange an der Lëtzebuerger Strooss. D'Police vun Déifferdeng ermëttelt.

Am Laf vun der Nuecht op en Dënschdeg, tëscht 2 an 3 Auer, goufen an der Lëtzebuerger Strooss (Rodange/Rolleng) déi viischt Scheiwe vu geparkten Autoe geschiedegt.

Am ganzen 10 Fënstere goufen ageschloen, respektiv beschiedegt.

Zeie solle sech bei der Police vun Déifferdeng mellen, dat um 244 53 100.