De Premier an de Vizepremier a Justizminister ware mat enger Delegatioun a Portugal, wou ënnert anerem och de Lëtzebuerger Nationalfeierdag gefeiert gouf.

En Dënschdeg de Moien haten déi zwee Lëtzebuerger Ministeren eng Entrevue mam Marcelo Rebelo de Sousa, mam Lëtzebuerger Ambassadeur zu Lissabon Jean-Jacques Welfring a mam portugiseschen Ambassadeur zu Lëtzebuerg Antonio Gamito.

VIDEO: Visitt zu Lissabon: Interview mam portugisesche Premier Froen un den António Costa

En Dënschdeg de Mëtten huet déi Lëtzebuerger Delegatioun dunn nach de Buergermeeschter vu Lissabon getraff an en Dënschdeg den Owend dunn och de portugisesche Premierminister Antonio Costa.

VIDEO: Visitt zu Lissabon: Héije Besuch an der Ambassade Fir de Lëtzebuerger Nationalfeierdag ze feieren, waren net nëmmen de Xavier Bettel an de Félix Braz do, ma och de portugisesche Premier Antonio Costa.

An der Lëtzebuerger Ambassade gouf iwwregens en Dënschdeg den Owend de Lëtzebuerger Nationalfeierdag gefeiert, op enger grousse Receptioun mat héije Gäscht.

VIDEO: Receptioun fir de Lëtzebuerger Nationalfeierdag zu Lissabon D'Isabelle Henschen mat Andréck vun der Plaz, kuerz virun der Receptioun en Dënschdeg den Owend.

Offizielle Communiqué

Xavier Bettel s'est rendu à Lisbonne à l'occasion de la fête nationale luxembourgeoise (25.06.2019)

Communiqué par: ministère d'État

Dans le cadre des festivités autour de la fête nationale luxembourgeoise, le Premier ministre, ministre d'État, Xavier Bettel, accompagné par le Vice-Premier ministre, ministre de la Justice, Félix Braz, s'est rendu à Lisbonne pour participer à la réception officielle à l'occasion de la fête nationale organisée par l'ambassade du Grand-Duché de Luxembourg en présence du Premier ministre portugais António Costa.

Avec ses plus de 95.500 ressortissants portugais et s'y ajoutant un nombre important de Lusodescendants, dont le Vice-Premier ministre, la communauté portugaise est de loin la plus grande communauté d'expatriés établis au Luxembourg. C'est pour cela que le gouvernement luxembourgeois travaille en étroite coopération avec le gouvernement portugais, ce qui résulte en des excellentes relations bilatérales entre les deux pays.

Lors de son discours à la réception officielle à l'occasion de la fête nationale, il importait au Premier ministre de souligner cet aspect: «C'est un plaisir d'être à Lisbonne, ville de culture et d'histoire, pour célébrer notre fête nationale avec la communauté luxembourgeoise établie au Portugal et conjointement avec nos amis portugais. Pour les Luxembourgeois et tous ceux qui résident au Luxembourg, notre fête nationale est le symbole de l'unité de notre pays et je suis donc honoré de pouvoir célébrer ce jour important ici au Portugal – un pays avec qui nous connaissons des liens particuliers d'amitié qui lient nos peuples».

Durant cette même réception, la grand-croix de l'ordre de Mérite du Grand-Duché de Luxembourg a été remise au Premier ministre portugais, António Costa. «Cette distinction est un symbole de l'engagement du Premier ministre Costa pour les relations bilatérales de nos pays, ainsi que pour le renforcement des liens entre nos communautés. Le Premier ministre est un allié important du Luxembourg au niveau européen et un ami du Luxembourg – et nous lui en sommes très reconnaissant», a déclaré le Premier ministre lors de la remise de cette distinction honorifique.

Au fil de cette visite officielle et en amont de cette réception, le Premier ministre a une série d'entrevues. En premier lieu, le Premier ministre a rencontré Marcelo Rebelo de Sousa, président de la République portugaise, lors de laquelle il y a eu un échange sur les excellentes relations bilatérales entre les deux pays. «Je me félicite du grand nombre d'échanges de haut niveau entre le Portugal et le Luxembourg, témoignant ainsi de l'amitié entre nos pays et je tiens à souligner l'importance de la contribution de la communauté portugaise du Luxembourg à la richesse économique et culturelle du Grand-Duché», a noté le Premier ministre à cet égard. Il suivait une réunion de travail avec le maire de Lisbonne, Fernando Medina, lors de laquelle notamment le développement spectaculaire de la ville de Lisbonne des dernières années fût abordé. En 2020, Lisbonne sera la capitale verte européenne et des échanges sur l'importance des politiques à caractère durable ont été tenus.