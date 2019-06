Dacks gëtt fir esou Gëftköder Rategëft benotzt.

Ëmmer méi Muppe sinn an deene leschte Joren hei zu Lëtzebuerg mat sougenannte Gëftköder vergëft ginn. Och den Emir, en Assistenz Mupp vun der ASA asbl war Affer vun esou engem Gëftköder. Ganz dacks gëtt fir esou Gëftköder Rategëft benotzt. Dat kann een nämlech ganz einfach am Baumaart oder Supermarché kafen. Wat soll ee maachen wann ee gemierkt huet, dass d’Hausdéier esou e Gëftköder gefriess huet? A virun allem wéi kann een sech iwwerhaapt géint esou Gëftködere protegéieren? Mir hunn bäi enger Déierendoktesch nogefrot a ware beim Emir doheem.

Den Emir war awer keen normale Mupp. Hire war en Assistenzmupp, dee speziell dofir forméiert war, mat eelere Leit oder Kanner ze schaffen.

Hien gouf virun 3 Méint mat engem Geftköder bäi sech doheem am Gaart vergëft. Fir Marion Rosa war et en dramatesche Moment, z'erliewe wéi den Emir um Gëft gestuerwen ass.

D’Formatioun fir esou e Mupp dauert iwwer 2 Joer a kascht bal 20.000 Euro. Dat Geld gëtt vun der ASA mat der Aktioun "E Stopp fir de Mupp" gesammelt. Dowéinst hannerléisst den Emir och e grousst Lach an der Associatioun.

Vergëftunge bäi Hausdéiere sinn näischt Seelenes seet d‘Swiontek Vanessa. Bei hier an der Déirepraxis gëtt bal all Woch en Hausdéier ageliwwert, dat Rategëft oder eng ähnlech Substanz gefriess huet. Wann ee mierkt, dass e Mupp Gëft gefriess huet, ass et wichteg, dass een direkt bäi den Déierendokter geet. Just den Dokter kann dem Deier hëllefen.

Well ganz vill vun deene Mëttele wierken op d’Gerënnung vum Blutt. Wann déi wéinst dem Gëft net méi richteg funktionéiert, da verblutt Déier, ouni dass een eppes dogéint ka maachen.

Rategëft ass awer net just fir d’Deiere geféierlech. An der richteger Doséierung ass dat Gëft och déidlech fir Mënschen oder méi grouss Déieren.

D'Marion wëll sech elo dofir asetzen, dass een dat Gëft net méi einfach esou ze kafe kritt. Fir hat ass dat eng Häerzenssaach sech fir all déi Déieren anzesetzen, déi dowéinst gestuerwe sinn.