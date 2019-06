An der Stad um Geriicht gouf sech en Dënschdeg op en Neits mat de Suitte vun engem fatalen Autosaccident am Juli 2017 befaasst.

D'Uerteel, op zivilrechtlechem Plang, aus 1. Instanz ass ze confirméieren: Dat huet d'Cour d'appel an der Stad en Dënschdeg am Nomëtten decidéiert, um Enn vum zweete Prozess ëm en déidlechen Accident am Juli 2017 tëscht Räichel an Nidderpallen.

Géint dat 1. Uerteel hat d'Assurance vum Chauffeur Appell gemaach: Si war net domat d'accord, dass d'Elteren an d'Schwëster vun engem 19 Joer jonke Mann, deen den Dag nom Accident gestuerwe war, Schuedenersatz an Héicht vun am Ganzen 90.000 € zougesprach kritt haten. Donieft waren nach 4 aner Jonker am Auto verwonnt ginn; zwee vun hinnen haten 8.500 € Provisioun zougesot kritt, en attendant Expertisen, fir hire geneeë Schued festzeleeën.

De Chauffeur war op strofrechtlechem Plang ë.a. zu 15 Méint Prisong mat Sursis veruerteelt ginn.

D'Gefier, an deem 6 Leit souzen, war deemools frontal an e Bam gerannt, nodeems den iwwerfëllte Won virdru schonn e Bam gesträift hat.