Engem Mann war reprochéiert ginn, an der Stad en Appartement verlount a gewosst ze hunn, datt sech do Leit géife prostituéieren.

Op der Cour d'appel an der Stad gouf en Dënschdeg am Nomëtte keen Uerteel gesprach am zweete Prozess ëm eng Affär vun ë.a. Mënschenhandel.

Zu där sougenannter Rupture koum et op Grond vun engem Artikel vum Gesetz iwwert d'Reform vum Régime des cabarets. An 1. Instanz war e Mann zu enger Prisongsstrof vun engem Joer mat Sursis an zu enger Geldstrof vun 2.500 € condamnéiert ginn; hien hat dogéint Appell gemaach.

Him war reprochéiert ginn, en Appartement an der Stad weiderverlount a gewosst ze hunn, dass et tëscht Juni 2014 a Juni 2016 do zur Prostitutioun koum.