Gemooss gouf deen en Dënschdeg de Mëtteg um 16 Auer zu Waasserbëlleg - an nach ass den Dag net eriwwer ...

E war annoncéiert an erwaart ginn an et ass dann och zu engem neien Temperaturrekord komm: En Dënschdeg ëm 16 goufen zu Waasserbëlleg 35,6 Grad gemooss, en Temperatur-Rekord fir de Mount Juni zënter der Opzeechnung 1947.

Den ale Rekord louch bei 35,4 Grad Celcius, gemooss den 22. Juni 2017.

Den absolutte Rekord läit iwwregens bei 37,9 Grad Celcius. Dee gouf am Supersummer 2003 gemooss an zwar direkt op zwee Deeg, den 8. an den 12. August.

Wéinst de waarmen Temperature stellen ëmmer méi Gemengen d'Schüler aus de Grondschoulen e Mëttwoch de Mëtteg oder souguer de ganzen Dag fräi. Och verschidde Lycéeën hu reagéiert. Eng komplett Lëscht gëtt et hei.

E Mëttwoch dierft den Temperaturrekord fir de Mount Juni nach emol geknackt ginn. Do si jo Temperature vu bis zu 37 Grad annoncéiert.

Meteolux huet fir de Süde vum Land eng Alerte rouge eraus gi fir e Mëttwoch de Mëtteg.

Kultur-Info

Wéinst der Hëtzt ass och den Evenement "Klassik am Park" en Donneschdeg, 27. Juni um 12.30 Auer net am Stater Park, mä an der protestantescher Kierch an der Rue de la Congrégation.

Communiqué „Klassik am Park" – Donnerstag, den 27. Juni 2019

Neuer Veranstaltungsort: „Eglise Protestante" (rue de la Congrégation) um 12.30 Uhr

Aufgrund der Hitzewelle, die für Donnerstag, den 27. Juni angekündigt wurde, findet das

Konzert „Klassik am Park" nicht im Park der Villa Vauban, sondern in der Église Protestante in der rue de la Congrégation statt.

Programm: Während einer Stunde spielt das „Brass Ensemble" in seinem Programm ein Repertoire von Dvorak, Ibert und Janáček. Das Ensemble setzt sich zusammen aus Markus Brönnimann (Flöte), Philippe Gonzalez (Oboe), Jean-Philippe Viviers (Klarinette), Stéphane Gautier-Chevreux (Fagott), Andrew Young (Horn) und Sébastien Duguet (Bassklarinette).

Freier Eintritt.

Die Konzerte im Rahmen von "Klassik am Park" werden von der Stadt Luxemburg und dem Kulturministerium angeboten und werden vom Luxembourg City Tourist Office in

Zusammenarbeit mit der Villa Vauban, Kunstmuseum der Stadt Luxemburg organisiert.