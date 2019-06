All Joer gi mat dëse Sue verschidde Projeten hei am Land finanzéiert.

104,3 Milliounen Euro, ee Véirel dovunner fir de gudden Zweck. Zesumme mat der Loterie Nationale huet d’Oeuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte en Dënschdeg de Bilan vum leschter Joer presentéiert. All Joer gi mat dëse Sue verschidde Projeten hei am Land finanzéiert.

AUDIO: Bilan Loterie Nationale - Rep. Danielle Goergen

23% vum Benefice vun der Loterie Nationale ginn zanter der Grënnung 1945 un d’ Oeuvre Nationale. Et wier e Rekord-Joer gewiescht. Eleng den Euro Millions hätt d’lescht Joer 44 Milliounen Euro erabruecht. Déi illegal Konkurrenz wier awer leider grouss, esou de Léon Losch, Direkter vun der Lotterie Nationale.

“Dat Geld geet definitiv laanscht eis Resultat net an och definitiv da laanscht d’ Oeuvre. Et ginn esouguer och nieft dem Internet Haut am Land Plaze wou ee ka spillen, woumadder d’Loterie näischt ze dinn huet a mir kënnen nëmmen de Leit roden, datt wann se schonn 1 Euro asetzen, da mat eis, well da geet et och un gutt Wierker.”

D’Oeuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte ënnerstëtzt all Joers eng Partie Projeten. Op der Lëscht stoung d’ lescht Joer ënnert anerem de Plooschter Projet. Déi finanziell Hëllefe goufe geholl fir d’ Leit méi ze sensibiliséieren an d’Clichéë ronderëm d’ Stammzellespend opzeklären, esou d’Sandra Lieners vum Plooschter Projet.

“Mir hunn eng ganz grouss Info-Campagne lancéiert mam Plooschter Projet. Dat huet am Mee d’ lescht Joer ugefaangen a leeft lo nach bis Juli dëst Joer. Dat ware verschidde Phase wou mir iwwer Kino an Tëleeë Spotts lafe gelooss hunn, déi mir mat Headroom a mat Skin realiséiert hunn. Mir hate Bussen, déi geprint gi sinn, mir waren um Radio aktiv. Dat heescht d’ Oeuvre war do wichteg. Ouni Si hätte mir dat net esou kënne realiséiere well mir komplett mat Benevole schaffen.”

An der Kultur a Konscht ginn ëmmer méi Projeten ënnerstëtzt. Ee vun de Projete war dem Boris Loder seng Foto-Serie Particles. Hien krut fir säi Projet de stART-up Fong. Op de Fotoe si kleng Cuben aus gesammelte Saachen ze gesinn. De Boris Loder huet op verschiddene Plazen an der Stad alles gesammelt wat hien um Buedem fonnt huet.

“D’ Iddi ass einfach eng aner Form vu Landschafts-Fotografie ze ginn déi am Fong eng Interpretatioun ass. Eng Serie mat Identitéite vu verschiddene Plazen, fir ze kucken: Wat geschitt op der Plaz? Widdersprécht dat sech iergendwéi deem woufir déi Plaz geduecht ass?”

D’ Biller hänken den Ament an der Abtei Neimënster. Am Hierscht soll den Album eraus kommen. De Pierre Bley, President vun der Oeuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte huet vun der Presentatioun profitéiert an drun erënnert datt d’ Loterie Nationale d’ nächst Joer de 75ten Anniversaire feiert an zwar den 23. Januar.

“Firwat den 23. Januar, ma well dat Groussherzogins Gebuertsdag an der Zäit war. An awer och doduerch, well den 23. Januar en Opruff erfollegt ass datt jidder eenzel Bierger hei am Land sollt een Dag vu sengem Revenu der Oeuvre zur Verfügung stellen, well d’ Oeuvre deemools net déi néideg Geldmëttelen hat, fir hire Missiounen deemools gerecht ze ginn. Dunn hunn mir gemengt deen immensen Elan de Solidarité sollt en Ophänker sinn, dee mir sollten notzen, fir dat ze commemoréieren.”

Fir déi 75 Joer lancéiert d’Loterie Nationale e neie Rubbelbilljee. D’ Ganz Joer iwwer sollen och Aktivitéite sinn, wéi ënner anerem eng Ausstellung mat dem Archive Nationale.