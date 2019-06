38 Grad Celsius zu Lëtzebuerg, e Grond fir sech an der ëffentlecher Schwämm ofzekillen, mä wat kann een Doheem géint d'Hëtzt maachen?

D'Hëtztwell, déi iwwer Lëtzebuerg zitt, ass eng Erausfuerderung fir all Altersgrupp. Den Dokter huet ons verroden, wat ze respektéieren ass, fir e Malaise ze evitéieren.

RTL huet och bei de Leit nogefrot, op wat si zréckgräifen, fir déi héich Temperature besser ze verdroen. Wat hir Geheimnisser sinn, hu si eis verroden.

Do dernieft wollte mir wëssen, wat am meeschte kaf gëtt, Ventilator oder mobil Klimaanlagen?

Wéi gesäit et zu Réimech an der ëffentlecher Schwämm a punkto Sécherheet aus, wann do héije Betrib ass?

A vu wou kommen esou Temperatur-Schwankungen iwwerhaapt hier, dorop huet de Philippe Ernzer vu Météo Boulaide eng Äntwert.