E Mëttwoch de Mëtteg konnt sech op eng Reform vun der Kommissioun gëeenegt.

D'Doktere ginn an Zukunft nees an d'Nomenklatur-Kommissioun, méi wéi ee Joer souze si net méi um Verhandlungsdësch.

An enger Reunioun, déi de Securité-sociales-Minister Romain Schneider fir e Mëttwoch de Mëtteg aberuff hat, gouf no zwou an enger hallwer Stonn eng Léisung fonnt, fir d'Kommissioun an d'Nomeklatur ze reforméieren. Dat ass jo déi offiziell Lëscht vun de medezineschen Akten, vu Consultatioune bis Operatiounen, wéi de Patient behandelt gëtt a wat e rembourséiert kritt.

"Mir hu konstruktiv diskutéiert. Jidderee weess, datt d'Nomenklatur muss reforméiert ginn", sot no der Sëtzung de Minister Romain Schneider. D'Kommissioun, wou d'Doktere jo zanter iwwert engem Joer net méi hi ginn, misst nees funktionéieren. Et hätt een eng Léisung fonnt, wou jidderee sech kéint dran erëm fannen. An Zukunft soll et en "neutrale" President ginn, dee kee Stëmmrecht huet an deen eng Zort Moderateur a Mediteur soll ginn.

AUDIO: De Romain Schneider

Soss bleift d'Zesummesetzung vun der Nomenklatur-Kommissioun d'selwecht, mä et entsteet eng Paritéit, déi d'Dokteschassociatioun AMMD gefuerdert huet, tëscht Prestatairen an der CNS an de Staatsvertrieder.

Bis d'Gesetz geännert ass, hëlt d'Kommissioun nees hir Aarbecht op ënnert dem aktuelle President.

Weider gouf awer och festgehalen, datt Aarbechtsgruppe gemaach ginn, wou de Gesondheetssystem analyséiert soll ginn.

E "Gesondheetsdësch" soll dann och zesumme mam Gesondheetsminister, deen e Mëttwoch net derbäi war, organiséiert ginn.