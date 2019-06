Zil ass et fir spéider den Zentrum vun der Nordstad z’entlaaschten...

Zanter Oktober d’lescht Joer gëtt un der neier Patton Bréck zu Ettelbréck geschafft.

Déi fäerdeg, nei Patton Bréck, ass duerno 147 Meter laang, 17 Meter breet a bréngt 1200 Tonnen op d'Wo. Si entsteet am Kader vum neie Pôle d’Echange. Käschtepunkt: 150 Milliounen Euro.

Zil ass et fir spéider den Zentrum vun der Nordstad z’entlaaschten. Nom Congé collectif wäert d’Bréck iwwer d’Eisebunn gedréckt ginn.

