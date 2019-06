Zu Waasserbëlleg goufen e Mëttwoch déi héchst Temperature gemooss. Um Findel war et awer keen neie Rekord fir de Mount Juni.

De Mëttwoch war waarm a vill Leit hunn Ofkillung gesicht. Ronn 1.000 Leit waren zu Rëmerschen op de Baggerweieren. Dat ass de Maximum vum Joer bis elo. De Weekend iwwer gi ronn 5.000 Leit erwaart.

Wéi ass d'Wieder, wéi gëtt d'Wieder? D'Meteo op RTL.lu!

Maximal 37,2 Grad zu Waasserbëlleg

Zu Waasserbëlleg goufen e Mëttwoch déi héchst Temperature gemooss. 37,2 Grad ginn als Maximalwäert vum Mëttwoch ugewisen. Rëmerschen a Réiser kommen do hannendru mat 36,5 Grad. De 26. Juni war dann och dee wäermsten Dag vum Joer bis elo.

Um Findel louch de Maximum bei 34,7 Grad. Dat sinn 0,7 Grad manner wéi de Rekord, deen den 22. Juni 2017 um Findel gemooss gouf. Virun zwee Joer war et do 35,4 Grad waarm.

Den absolutte Rekord vum Findel läit iwwregens bei 37,9 Grad, déi den 8. an 12. August 2003 do gemooss goufen. Deemools am Joerhonnert-Summer 2003 goufen allerdéngs och zäitweis ugangs August laanscht d'Musel Temperaturen tëscht 39 a 40 Grad gemooss.

Och wann et an den nächsten Deeg liicht ofkillt, leien d'Maximaltemperaturen am Dag nach ëmmer ëm 30 Grad, an et muss ee bedenken, mir sinn eréischt Juni.

Bei eise franséischen Nopere goufen zu Clermont-Ferrand e Mëttwoch 40,9 Grad maximal gemooss!

Kee Juni-Rekord um Findel

E bloen Himmel, masseg Sonnestonnen an Temperaturen iwwert den 30 Grad. De Summer huet sech déi lescht Deeg zu Lëtzebuerg breet gemaach. An en ass komm fir ze bleiwen. Bis de Weekend nach mat kann ee sech un de richteg summerlechen Temperaturen erfreeën - wann een da wëll ...

Et kéint de Juni vun den Rekorde ginn. Ma ass et effektiv an den leschte Jore méi waarm ginn? Oder hunn d'Medien do e bëssen nogehollef? Den Tim Morizet huet fir eis bei Meteolux nogefrot.

AUDIO: Summer zu Lëtzebuerg: Rep. Tim Morizet

"Sou waarm war et jo awer wierklech nach ni!" Eng Ausso, déi een dës Woch warscheinlech méi dacks bei de Familljememberen oder den Aarbechtskollegen héieren huet.

Ma de Rekord vu 35,4 Grad um Findel vu virun 2 Joer gouf nach net gebrach. An d'Zuel vun de richteg waarmen Deeg iwwer 35 Grad klëmmt den Ament net zu Lëtzebuerg, dat seet de Luca Mathias vu Meteolux.

"Nee, do gesäit een den Ament kee signifikativen Trend. Séit den 90er ass et méi heefeg, datt een emol 1 oder 2 Deeg iwwert 35 Grad huet. Do ass 2003 zwar eng Ausnam, do hate mer der 7, mä dat war och en ganzt exzeptionellt Joer wat d'Meteo ugeet. Mä soss vun der Unzuel pro Joer ass do nach kee staarken Trend ze gesinn."

De Juni gëtt méi waarm

Tëscht 1947 an 1990 gouf um Findel 1 Dag iwwer der 35-Grad-Grenz gemooss. Tëscht 1990 an haut waren et Meteolux no 16 Deeg.

Ma et wier effektiv wouer, datt de Mount Juni an den leschten 20 Joer generell méi waarm gi wär:

"Sou d'Mëtt 90er louchen d'Moyenne-Temperature vum Juni bei 14 bis 16 Grad. An elo säit 1995 tendéiere mer éischter schonn op 17 bis 18 Grad fir de Mount Juni."

Ma d'Leit géifen och méi opmierksam op d'Temperature gemaach ginn, esou de Luca Mathias. D'Medie géifen dëse Genre vun Noriichten ze vill drécken, an dat zum Leed vun de Meteorologen:

"Et hat een elo Ufank d'lescht Woch scho vill Medien, och am Ausland, déi scho gesot hunn, datt mer d'nächst Woch bis 40 Grad oder méi kréien. Dat ass halt immens onseriö an dat fält herno op eis Meteorologen zeréck. Well mir da verantwortlech gemaach gi fir dee ganzen Hype."

E gesond Vermëttele vum Message fir d'Preventioun vu gesondheetleche Konsequenze wier awer wichteg.