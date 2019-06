No den extremen Temperature vun e Mëttwoch, deelt den 112 mat, dass eng 100 Appeller an hirer Zentral era koumen, déi mat der Canicule ze dinn haten.

60 mol hunn d'Rettungsdéngschter mussen an den Asaz, fir Leit ze hëllefen, déi besonnesch ënnert der Hëtzt gelidden hunn.



Donieft goufen et 6 technesch Interventiounen respektiv well et gebrannt hat

Sou zum Beispill um Donneschdeg de Moie géint 1.50 Auer an der Rue de Trêves um Findel. Hei hat et an enger technescher Installatioun gebrannt. Et ass kengem eppes geschitt. Am Asaz waren d'Pompjeeën aus der Stad a vu Sandweiler.

Géint 20 Auer e Mëttwoch den Owend war zu Nidderkuer an der Rue St. Pierre eng Friteuse a Brand geroden. Och hei ass kengem eppes geschitt. D'Pompjeeë vu Suessem-Déifferdeng waren op der Plaz.

Op der Collectrice du Sud Direktioun Péiteng war e Mëttwoch den Owend géint 18.40 Auer en Auto a Brand geroden. D'Pompjeeë vu Schengen a Munneref waren am Asaz. Et blouf beim Materialschued.

Ee Blesséierte gouf et an engem Accident kuerz no 17 Auer um Wandhaff Direktioun Garnech. En Automobilist war mat sengem Gefier an e Bam gerannt. Nieft de Rettungsdéngschter vu Käerch a Stengefort war och de Samu op der Plaz.