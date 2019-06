Zu enger Geldstrof vun 3.000€ gouf en Douanier veruerteelt, deen en Donneschdeg wéinst Violatioun vum Beruffsgeheimnis de Prozess gemaach kritt hat.

Et gouf him virgehäit, am Februar 2013 op engem Bal e Mann, deen an Drogenaffäre verwéckelt war, gewarnt ze hunn, dass säin Telefon géif ofgelauschtert ginn. Am Prozess hat den Douanier gesot, hien hätt deem Mann wëllen Angscht maachen, ouni eppes vun enger Enquête géint dee gewosst ze hunn.