Den Donneschdeg de Moien huet de Fleegedéngscht de Bilan vum leschte Joer gezunn a Projete fir d'nächst Joer virgestallt.

826.000 Stonne Soin bei Leit doheem. Souvill hunn déi ronn 1.000 Leit vum Fleegepersonal vun Help d'lescht Joer geleescht. Déi gréissten Neierung war an deem Beräich déi néi "Assurance dépendance", déi op den 1. Januar 2018 agefouert gouf, esou de Paul Bach, den Direkter vun Help: Do war ganz vill hin an hier, wou mer net woussten, wat kënnt op eis duer, wat kënnt op d'Leit duer. Et huet ee misste kucken, wat kritt wie vun der neier Fleegeversécherung. Wat gëtt bezuelt? Wat gëtt net bezuelt? Et gëtt net méi esou op d'Minutt gekuckt, et kann ee méi hin an hier jongléieren an am Fong am Interessi vum Client dat leeschten, wat hien an deem Moment brauch.

Soinen, déi am neie Plang elo net méi virgesi sinn, kann de Client ënner dem Programm Help+ zousätzlech bestellen.

Aner Offere vun Help si seng 8 "Centre de jour", wou ronn 300 Leit dra sinn an de Club Senior, wou iwwer 4.000 Leit betreit ginn. A Kooperatioun mat 39 Gemenge gëtt och den Telealarm ugebueden.

De Paul Bach: E mobille Knäppchen, egal wou dir sidd, kënnt dir ëm Hëllef ruffen. Mir hunn elo e Bracelet entwéckelt. Dir hutt en Incident, dir faalt, da léisst dee Bracelet automatesch en Alarm aus, dee kënnt bei eis an der Zentral un. Mir kënnen dat geolokaliséieren an dann iech hëllefen oder iwwert den 112 kënnt dir da gehollef kréien.

Nei ass och d'Konventioun mat de Spideeler Robert-Schumann. "Mam Hôpital du Jour. Moies eran, owes eraus. Dat ass ganz flott, mee dat muss een awer ronderëm organiséieren. Well owes eraus heescht och owes betreit ginn. Am Prinzip vun enger Infirmière an dat maache mir dann am Prinzip bei de Leit doheem."

Fir 2019 huet Help 5 Achse festgeluecht. Do gëtt et virun allem de Qualitéits- an den Innovatiouns-Volet.

De Paul Bach: D'Qualitéit versiche mer ëmzesetze mat der Formatioun, fir d'éischt vun eisem Personal, fir dat op dem héchst méiglechen Niveau ze halen. Den zweete Volet sinn d'Aidants informels. Also d'Famill, déi doheem hëlleft. Déi kënne bei eis kucken, op wat passen ech op, wéi hiewen ech een op, deen am Bett läit, ouni dass ech selwer dernieft falen. Mir bidden den Aidants informels do Formatiounen un.

Fir d’Fleeg nach besser kënnen ze garantéieren, gräift Help vum nächste Joer un op ee Roboter zeréck.

De Paul Bach: E klenge Roboter, deen da virdanzt. Et ass en Assistent, dat kann hëllefen. Eist Personal bleift sur place, et ass ee Moyen, deen hëlleft, deen d'Situatioun oplackert, wou d'Leit da sollen op de Roboter kucken. Dee mécht d'Beweegung vir an eise Mann oder Fra op der Plaz kann direkt d'Beweegung op der Plaz korrigéieren. Dat erliichtert eise Mataarbechter eigentlech d'Aarbecht.

D'Zora ersetzt d'Personal net, mä ënnerstëtzt et. Et schwätzt, et informéiert, et danzt an et lockert d'Atmosphär bei Aktivitéiten op spaasseg Aart a Weis op.

Schreiwes vun Help

Help, réseau d’aides et de soins : un développement au service de l’humain

Luxembourg, le 27 juin 2019 – Le réseau Help est revenu sur son panorama 2018 et a présenté les défis futurs pour les aides et soins à domicile et la vision de développement de l’asbl.

Actif depuis 1998, le réseau d’aides et de soins Help accompagne et soigne ses clients sur tout le territoire du Luxembourg. Composé de membres issus du domaine hospitalier et du secteur des aides et soins à domicile – Centre Hospitalier Emile Mayrisch, la Croix-Rouge luxembourgeoise (Service des Aides et Soins), l’Hôpital Intercommunal de Steinfort, Muselheem asbl, Syrdall Heem asbl et Uelzechtdall asbl –, Help place le client au cœur de ses préoccupations dans son travail quotidien.

Les aides et soins, le cœur de métier de Help

« L’an passé, Help a suivi 5 897 clients (6 027 clients en 2017, soit une variation de 2,2 % par rapport à l’année précédente) sur toute l'année à travers ses prestations d'aides et de soins à domicile et ses centres de jour. 826 503 heures d’aides et de soins prévus dans le catalogue de prestations de l’assurance dépendance ont été prestées en 2018 », annonce d’emblée Paul Bach, président de Help. L’entrée en vigueur de la nouvelle assurance dépendance le 1er janvier 2018 a introduit la forfaitisation des actes essentiels de la vie tout comme celle des tâches domestiques. Au regard de la mise en place de la nouvelle assurance dépendance et des changements qu’elle a pu entrainer pour certains bénéficiaires, Help a veillé à apporter des solutions pragmatiques à ses clients lorsque cela s’est avéré utile. Ainsi, les responsables de soins de Help sont venus informer chaque patient et leur expliquer l’impact de la réforme sur leurs soins quotidiens. Si des changements ont eu lieu, ils ont été mis en place progressivement de manière adaptée et individualisée. C’est à cet effet que Help a développé en 2018 un catalogue de formules complémentaires : les offres Help+.

« Nous constatons que la réforme donne une forte place à la qualité et à la flexibilité des prestations. Dans le cadre de la nouvelle assurance dépendance, les ressources et la disponibilité des aidants sont évaluées et afin de les soutenir et de les préserver ; ces derniers peuvent bénéficier de formations. C’est pourquoi je tiens à souligner l’importance du rôle des aidants mais aussi et surtout de leur bien-être- Pour cette raison, nous nous engageons en tant que réseau à leur proposer des formations individualisées pour leur apporter des réponses concrètes dans leur quotidien », poursuit Paul Bach. Des formations à l’aidant dont les thématiques sont, entre autres, la nutrition, les soins d’hygiène corporelle, la sensibilisation à l’hygiène des mains, les techniques d’habillage ou encore des conseils en matière de manutention, sont organisées.

Une convention de collaboration a été signée entre les Hôpitaux Robert Schuman (HRS) et Help pour la mise à disposition d’infirmiers-relais sur les différents sites hospitaliers des HRS. L’objectif principal de cette démarche est d’assurer la continuité des soins entre le domicile du patient de son admission à l’hôpital et son bon retour lors de la sortie de l’établissement hospitalier.

La prévention, un axe d’action de Help

Des actions de prévention ont été proposées, notamment dans les Clubs Senior, pour encourager les comportements sains et les activités favorisant une bonne hygiène de vie et un vieillissement actif. Ainsi les 6 Clubs Senior du réseau Help ont organisé le cycle de conférences « Bleift gesond » à destination du grand public. Elles ont illustré l’importance d’entretenir son cerveau, de bien s’alimenter et de bouger régulièrement. Ces conférences étaient complétées par des activités proposées dans les catalogues des Clubs Senior et labellisées Gesond iessen, méi bewegen et se sont inscrites dans la volonté de promotion du « bien vivre » et du « bien vieillir ».

Dans le même élan, Help a conclu une convention de collaboration avec l’Université de Luxembourg dans le cadre du Programme Démence Prévention, Ce programme a pour but de prévenir une démence naissante ou du moins de la retarder. Il propose également de nombreuses possibilités pour mieux gérer les facteurs de risque de la démence.

Nouvelles technologies : La sécurité et le confort à domicile, facteur de qualité de vie.

Le réseau Help propose le système d’appel à distance Help24 qui permet à tout utilisateur de continuer à vivre en toute autonomie, tout en rassurant ses proches. Le NOVO, système d’alarme fixe avec carte Sim qui permet une utilisation flexible à l’intérieur du logement, a été mis en service en juin 2018. Tous ces systèmes évoluent et s’inspirent des avancées technologiques. 39 communes sont signataires d’une convention Help24 et soutiennent ainsi le bénéficiaire pour financer l’installation ou l’abonnement.

L’innovation technologique au bénéficie de la personne est un axe prioritaire du développement de Help. Il est essentiel que Help suive les évolutions des gérontotechnologies pour en extraire et en exploiter le meilleur.

Intelligence artificielle, automatisation, robotisation, digitalisation … ces changements technologiques révolutionnent le monde, mais aussi les soins de santé. Les robots se sont rapidement développés ces dernières années grâce à l’évolution informatique. Même si auparavant la robotique se limitait au secteur de l’industrie en réalisant des tâches à la chaîne dans les usines, elle est aujourd’hui bien présente dans notre quotidien. L’innovation technologique en faveur de la personne est un axe prioritaire du développement de Help. Il est essentiel que Help suive les évolutions des gérontotechnologies pour en tirer le meilleur en veillant toutefois à ce qu’elles soient toujours au service de la personne et non l’inverse.

En 2019, le réseau Help souhaite se présenter parmi les premiers à utiliser un robot humanoïde pour participer à l’animation d’activités en centre de jour ou encore informer les clients sur la météo du jour ou les nouvelles. Le robot Zora[1] sera prochainement actif dans les centres de jour du réseau avec plusieurs objectifs : assister les professionnels de santé (éducateurs, aides-soignants, kinésithérapeutes, etc.) des centres de jour / logements encadrés dans les activités ; transformer les séances thérapeutiques en séances ludiques ; lutter contre le déclin cognitif en stimulant la mémoire ; stimuler et activer les personnes en centres de jour / logements encadrés ; informer les clients et lutter contre le sentiment de solitude/isolement.

ZORA peut réagir de façon autonome et interagir. Il peut être préprogrammé pour donner des réponses simples et peut se connecter à Internet pour chercher des informations plus complexes.

Développement de l’offre

Soucieux de répondre aux besoins des personnes et aux enjeux sociétaux, Help a décidé de développer son offre en matière de structures de logements encadrés courant 2019. Le logement est un défi pour de nombreuses personnes et encore davantage pour les personnes âgées dont la mobilité et l’autonomie peuvent être réduites. Ainsi à la mi-septembre 2019, Help ouvrira un logement encadré proposant 20 studios à Esch-sur-Sûre. Ces logements seront accessibles au plus défavorisés car les loyers seront modérés. Le concept d’encadrement veillera à créer du lien social, de l’activation, de l’entraide et de la bienveillance.

A propos de Help

Help est un réseau constitué de différents partenaires : le Centre Hospitalier Emile Mayrisch, le service des Aides et Soins de la Croix-Rouge luxembourgeoise, Hôpital Intercommunal de Steinfort, Muselheem asbl, Syrdall Heem asbl et Uelzechtdal asbl. Le réseau Help compte 1 200 collaborateurs, répartis dans 21 antennes de soins sur le territoire du Luxembourg. Par ailleurs, Help gère 8 centres de jour, 6 clubs Senior et 2 structures de logements encadrés. Le réseau travaille dans le cadre de l’assurance dépendance et de l’assurance maladie. Il offre des soins infirmiers jusqu’au plus pointus mais aussi des actes essentiels de la vie, des activités de soutien et autres services permettant de maintenir une bonne qualité de vie à domicile. Selon les besoins des clients, des activités plus spécialisées telles que l’ergothérapie, le soutien psychosocial ou la kinésithérapie sont proposées. Les personnes en fin de vie et leurs proches peuvent également recevoir des soins et accompagnements spécifiques. En outre, Help propose à ses clients un programme varié au niveau social et culturel ainsi que des séjours de vacances à l’étranger, encadrés par des équipes soignantes pour garantir la continuité des soins.

