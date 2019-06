Am Mee nächst Joer soll Lëtzebuerg säin A400M kréien. 2021 sollen éischt Missioune geflu ginn.

Duerch e Kooperatiounsofkommes mat der Belsch sollen um Militärfluchhafen zu Melsbroek herno 8 A400M zur Verfügung stoen. Den Ament si 4 Lëtzebuerger Piloten an 3 sougenannte "Loadmasteren" an der Belsch stationéiert, wou se och forméiert ginn. De Lëtzebuerger Verdeedegungsminister François Bausch war en Donneschdeg op Visitt.

Bei der Reorganisatioun 2007 gouf d'Lëtzebuerger Arméi ëm d'"composante aérienne" erweidert. Nei Beruffsfelder sinn opgaangen. Am belsch-Lëtzebuerger Accord huet de Grand-Duché 6 Piloten a 6 Loadmastere versprach, 3 vun dëse sinn a Formatioun a si schonn éischt Missioune geflunn.

De Minister François Bausch war um Donneschdeg de Mëtteg op Visitt. D'Zesummenaarbecht mat de Belsch wier sënnvoll fir Lëtzebuerg, déi hätten den "Know-how" an déi néideg Logistik. De Kaf vum A400M misst een am Kader vun den Nato-Verflichtunge gesinn.

Wien den éischte Lëtzebuerger Pilot ass, dee mat der A400M flitt, misste mir dann nächst Joer gewuer ginn. An d'Chancë si gutt, datt dee Fliger och esou laang flitt wéi d'C130 Hercules.

© EMA (de g. à dr.) François Bausch, ministre de la Défense ; pilote ; Gilles Feith, coordinateur général de la Défense © EMA (de g. à dr.) François Bausch, ministre de la Défense ; pilote © EMA (de g. à dr.) François Bausch, ministre de la Défense ; général Alain Duschène, chef d’état-major de l’armée © EMA (à droite) François Bausch, ministre de la Défense

Visitt um Militärfluchhafen zu Melsbroek (27.6.19)

Schreiwes vun der Regierung

François Bausch rencontre les pilotes et les soutiers militaires luxembourgeois à la base aérienne militaire de Melsbroek (27.06.2019)

Communiqué par: état-major de l'armée En date du jeudi 27 juin 2019, François Bausch, ministre de la Défense, accompagné par le général Alain Duschène, chef d'état-major de l'armée, s'est rendu à la base aérienne militaire de Melsbroek en Belgique.

À l'issue d'un briefing sur le 15 Wing de Transport aérien et la 20e escadrille de la composante Air de l'armée belge, François Bausch et sa délégation ont effectué une visite de la base et ont pu se rendre à bord d'un avion de transport C-130H.

Le ministre a également eu l'occasion de rencontrer les pilotes et les soutiers militaires luxembourgeois, qui sont intégrés dans la 20e escadrille du 15 Wing de Transport aérien. Cette dernière deviendra l'unité binationale belgo-luxembourgeoise exploitant l'avion de transport A400M.

Actuellement 4 pilotes et 3 soutiers sont affectés au 15 Wing de Transport aérien à Melsbroek.

L'avion de transport A400M

En date du 13 juin 2001, le Luxembourg et la Belgique ont signé un arrangement de coopération relatif à l'acquisition et à l'exploitation conjointe d'un avion de transport stratégique du type A400M. La Belgique et le Luxembourg se sont engagés à acquérir 8 avions de transport A400M, dont 7 pour la Belgique et 1 pour le Luxembourg.

Cette nouvelle capacité de transport stratégique pourra être engagée pour appuyer des opérations militaires, des missions de gestion de crises et d'aide humanitaire. La Belgique assurera la mise en œuvre, le soutien logistique, la formation conjointe des équipages, ainsi que les modifications futures de l'aéronef et des équipements de support.

Le Luxembourg fournira 3 équipages, ce qui équivaut à six pilotes (officiers) et six soutiers (sous-officiers). De plus, un officier luxembourgeois est intégré au sein de l'état-major opérationnel de la composante Air belge depuis 2017 afin de suivre l'implémentation du projet A400M.

L'assemblage de l'A400M luxembourgeois sera achevé en 2020 et l'avion sera opérationnel à partir de début 2021. La période entre l'assemblage final et l'opérationnalité servira au personnel de se familiariser avec cette nouvelle capacité et avec toutes les différentes procédures et spécificités y afférentes.