Den 30. Juni ass den internationalen Dag vun der Sensibiliséierung vum Thema Asteroiden. De ganze Weekend iwwer sinn eng Hellewull Evenementer geplangt.

E Sonndeg kann et gutt sinn, dass der direkt oder indirekt mat engem Asteroid a Kontakt kommt. Keng Angscht, et kënnt kee vum Himmel gefall, mä den 30. Juni ass den internationalen Dag vun der Sensibiliséierung ronderëm dëst Thema.

Eng grouss Live-Sendung, déi weltwäit iwwer Internet diffuséiert gëtt, an an den RTL-Studioe produzéiert gëtt, leeft zanter e Freideg de Mëtteg 12 Auer. Dat Ganzt gëtt op der Televisiounschaîne "Asteroid Day TV" iwwerdroen, dat iwwer 5 Deeg. Hei fënnt een de geneeë Programm mat den Zäite vun den Iwwerdroungen.

Am Cercle Cité invitéiert d'Luxembourg Space Agency an deem Kontext e Samschdeg, de 29. Juni 2019 de Public, Astronauten ze treffen a mat hinnen ze schwätzen.

© Luxembourg Space Agency

Hei den offizielle Communiqué vum Wirtschaftsministère

Dans le cadre de l'Asteroid Day 2019, la Luxembourg Space Agency invite le grand public à rencontrer et à s'échanger avec trois astronautes ainsi qu'avec des experts en matière de sciences planétaires. L'événement dont l'accès est gratuit aura lieu le samedi 29 juin 2019 entre 13h30 et 15h30 au Cercle Cité (place d'Armes, Luxembourg). En outre, un atelier de construction de télescopes ainsi qu'un stand avec un planétarium seront proposés par le Luxembourg Science Center et le Musée national d'histoire naturelle. SES, l'opérateur de satellites de premier plan à l'échelle mondiale et basé à Betzdorf, sera également présent au Cercle Cité avec un stand qui s'adresse aux enfants.



La séance de rencontre avec les astronautes ainsi que les autres activités proposées visent à sensibiliser les jeunes à l'exploration de l'espace et à susciter chez eux des vocations scientifiques vers les filières du spatial et de l'astronomie.

L'événement a lieu dans le cadre de l'Asteroid Day, qui se présente sous forme d'une émission mondiale de 24 heures retransmise e.a. sur https://asteroidday.org/ comprenant des débats et des interviews avec des experts, des scientifiques, ou encore des astronautes, au sujet de l'espace et du rôle joué par les astéroïdes dans notre système solaire. Le Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie, Étienne Schneider, et Marc Serres, CEO de la Luxembourg Space Agency, interviendront en direct le vendredi 28 juin 2019 à partir de 12h.