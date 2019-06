D'Déieren-Transporter riskéiere méiglecherweis ze laang an der Hëtzt un der tierkescher Grenz mussen ze waarden.

Am Communiqué vum Landwirtschaftsministère steet, et wéilt een domadder e Signal a Punkto Déiereschutz setzen.

Offiziellt Schreiwes

Interdiction d'exportation d'animaux vivants vers la Turquie (26.06.2019)

Afin d'éviter les non-conformités concernant le bien-être animal pendant la période estivale suite aux longs temps d'attente des transports d'animaux à la frontière entre l'Union européenne et la Turquie, le ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider, a pris la décision d'interdire l'exportation d'animaux vivants au départ du Luxembourg vers la Turquie pendant les mois de juillet, août et septembre 2019. Durant cette période, les services de l'Administration des services vétérinaires n'émettront donc aucun certificat pour des transports d'animaux vers la Turquie. Avec cette interdiction, Romain Schneider veut émettre un signal phare dans l'intérêt du bien-être animal.