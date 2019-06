Ënnert anerem mat engem Video, deen am Kino lafe wäert, soll gewise ginn, datt et bei der Police ganz verschidde Spezialisatioune ginn.

Fir méi Leit z’encouragéieren, sech fir eng Karriär bei der Police z’entscheeden, hunn d’Policedirektioun an de Minister fir bannenzeg Sécherheet e Freideg de Mëtten hir nei Recrutementscampagne presentéiert. Nieft de Verhandlunge mat de Gewerkschaften, fir e Recrutementsplang fir d’Joren 2020-23 auszehandelen, sollen op dësem Wee elo scho méi potentiell Rekrutten ugezu ginn.

AUDIO: Rekrutement bei der Police - Rep. Nico Graf

Ënnert anerem mat engem Video, deen am Kino lafe wäert, soll gewise ginn, datt et bei der Police ganz verschidde Spezialisatioune ginn. Dëst Joer sollen nämlech nach 100 Leit rekrutéiert ginn, d’lescht Joer konnten nëmmen d’Hallschent vun den ausgeschriwwene Plaze gefëllt ginn.

De Minister fir bannenzeg Sécherheet, de François Bausch: „Ech géing jiddwereen encouragéieren, e Jonken, deen no enger Plaz sicht, dat mol ze kucken. Dat geet vu Spuresécherung iwwer Polizisten am Stroosseverkéier bis Scientifique-Beruffer, also ganz ganz ënnerschiddlech an et kann een och ganz flott Karriäre maache mat der Police.“

D’Police huet net genuch Personal an dat huet en negativen Impakt op d’Aarbechtskonditioune vun de Beamten – op deem Punkt waren d’Gewerkschaften, d’Direktioun an d’Politik sech méi fréi am Mount eens ginn. Dat géif zum Deel un der Sozial- a Justizpolitik léien, huet et de Mëtte geheescht – méi Leit sinn zum Beispill am Congé parental, doduerch datt e Verdächtegen d’Recht huet, direkt en Affekot dobäi ze hunn, sinn d’Prozeduren haut méi laang wéi virdrun.

Et ass awer och e politesche Wëllen do, d’Zuel vu Policebeamte par Rapport zu den Awunner an d’Luucht ze setzen.

„Mir musse wëssen, mir sinn net nëmmen e Land mat 620'00 Awunner, mir hunn pro Dag 200'000 Frontalieren den Ament zu Lëtzebuerg, a mir wuessen nach weider. Mir hunn international Institutiounen hei, elo kennt zum Beispill de Parquet européen op Lëtzebuerg, dat ass erëm zousätzlech eng sécherheetstechnesch Erausfuerderung, dat heescht mir hunn international Arrangementer fir e klengt Land, déi enorm sinn. An dat ass net genuch berécksiichtegt ginn an der Vergaangenheet.“ Esou de François Bausch.

Dowéinst huet de Minister de Gewerkschaften och haut eng Propositioun fir e Recrutementsplang fir déi nächst Jore geschéckt – dëse soll nach bis August fäerdeg ginn, fir datt en am Budget 2020 scho ka berécksiichtegt ginn.

De Communiqué vun der Police

Le vendredi 27 juin 2019, le ministère de la Sécurité intérieure et la Police grand-ducale ont conjointement présenté une campagne médiatique pour le recrutement de la Police en présence de François BAUSCH, ministre de la Sécurité intérieure, et de Donat DONVEN, directeur général adjoint de la Police.

La campagne a pour objectif de montrer l'attractivité de la Police en tant qu'employeur en mettant en avant la diversité des métiers et carrières existants au sein de la Police, qui aujourd'hui compte plus de 2.300 membres dans les cadres policier et civil, et de soutenir ainsi les efforts de recrutement.

La campagne se décline en deux volets : le premier volet travaille l'image de la marque employeur de manière générale et s'adresse au grand public ; le deuxième volet vise à interpeller concrètement les personnes envisageant de rejoindre la Police en promouvant le recrutement en cours de fonctionnaires-stagiaires du groupe de traitement C1 du cadre policier.

Pour le premier volet, une série de vidéos et d'affiches a été créée en mettant en avant différentes facettes et voies accessibles aux agents de police, comme l'agent qui intervient sur une scène de crime, l'agent à disposition des citoyens ainsi que l'enquêteur de la Police scientifique ou de la Police technique. Les visuels montrent des policières et policiers dans des situations représentatives de leur travail, avec comme message commun " Dat ass mäi Beruff ". La diversité des possibilités pour le fonctionnaire au sein de la Police est au cœur de ce volet de la campagne.

Ces visuels et vidéos seront diffusés sur des supports s'adressant au grand public, notamment en tant que publicité dans les salles de cinéma, sur des autobus et des abris de tram ainsi que sur les réseaux sociaux de la Police. La vidéo-phare peut déjà être consultée sur Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=Oae5CDrzCBk

Le deuxième volet vise à interpeller concrètement les gens envisageant de rejoindre la Police. Les visuels combinent un objet typiquement policier (p.ex. des gyrophares ou menottes) à des paroles interpellantes pour finir sur un message court et précis : " Komm och du bei d'Police ". En ligne avec le but d'activer une cible de potentiels intéressés, ces visuels seront diffusés en bannering online, plus précisément sur des plateformes de recherche d'emploi, mais aussi des sites web de médias et les réseaux sociaux de la Police.

Par ailleurs, un " Profile Test " ludique a été développé. Il est destiné à être utilisé lors de foires et évènements de recrutement. Il s'agit d'une plateforme sur laquelle les intéressés peuvent, sur un ton décalé, répondre à une série de questions et par la suite découvrir différentes facettes du monde du policier.

L'entièreté de la campagne est conçue en langue luxembourgeoise. De plus, pour le spot cinéma, une voix off en langue française vient compléter le texte en luxembourgeois, comme c'est de coutume pour des spots cinéma.

Le budget pour la préparation de la campagne et les espaces publicitaires auprès des médias s'élève au total à 120.000 EUR HT et a été mis à disposition par le ministère de la Sécurité intérieure. Les messages seront diffusés pendant tout le mois de juillet en parallèle aux inscriptions pour devenir agent de police.

En effet, du 29 juin 2019 au 31 juillet 2019, les personnes souhaitant rejoindre la Police peuvent s'inscrire à l'examen-concours pour devenir stagiaire fonctionnaire du groupe de traitement C1 du cadre policier. Les candidats potentiels doivent être de nationalité luxembourgeoise, être âgés d'au moins 17 ans et avoir réussi au moins une 3e ou 11e. Il n'y a pas d'âge limite. Ils doivent passer un examen-concours à la suite duquel les candidats retenus sont admis à une formation spécifique de deux années à l'Ecole de Police.

Le détail des conditions d'admission peut être consulté sur notre site web www.police.lu/jobs.

Rappelons que la Journée de la Police 2019 a également été placée sous le signe du recrutement (https://police.public.lu/fr/actualites/2019/06/w23/03-journee-police-mersch.html). À côté des démonstrations, expositions et animations, cet événement permettra aux intéressés de s'informer concrètement sur le métier de policier et les possibilités offertes au sein de la Police et de s'échanger avec les experts sur les recrutements actuels et futurs.