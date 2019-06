Am Auto gouf et beim Accident géint 16.45 Auer ee schwéier Blesséierten, deen am Gefier ageklemmt war.

D'Persoun an der Camionnette ware méi liicht verwonnt ginn. Am Asaz waren de Sauvetage an Ambulanzen aus der Fiels, d'Ambulanz vun Dikrech, Pompjeeën aus der Ärenzdallgemeng, de Samu vun Ettelbréck an d'Police wéi och de Peloton-Chef aus der Fiels.