Vun eise Stroossen bleiwen nach e puer Accidenter vun e Samschdeg den Owend nozedroen.

Wéi de CGDIS mellt, koum et géint 18 Auer zu Iechternach an der Lëtzebuerger Strooss zu enger Kollisioun tëscht 2 Autoen. Eng Persoun gouf hei blesséiert. Sur Place waren d'Ambulanz, d'Pompjeeën an de Samu vun Iechternach.

Da gouf kuerz virun 19.30 Auer e Kand zu Wäisswampech vun engem Auto ugestouss. Op der Plaz waren d'Ambulanz vun Ëlwen, de Samu aus der Stad, ewéi och de Rettungshelikopter.

Eng weider Persoun gouf du géint 21 Auer zu Stroossen an der Rue des Carrefours vun engem Auto ugestouss.

Géint 8 Auer war et dann nach eng Kollisioun tëscht engem Auto an zwee Motocyclisten zu Ettelbréck. Eng Persoun gouf hei schwéier blesséiert. Déi zwou aner koume mat méi liichte Blessuren ewech.