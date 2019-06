Well den 112 e Samschdeg e puer mol wéinst gesondheetleche Problemer an de Stau op der A1 geruff gouf, rappelléiert een, genuch Gedrénks am Auto ze hunn.

De Weekend war net nëmme vu massivem Stau, mä och vun extremen Temperaturen dominéiert, wat e Samschdeg dozou gefouert huet, dass en Partie Leit, déi am Stau op der A1 an hirem waarmen Auto souzen, deels gesondheetlech Problemer kritt hunn. Den 112 gouf dann och direkt e puer mol e Samschdeg geruff. Doropshin huet de CGDIS, zesumme mat der Administratioun vun de Ponts et Chaussées, Waasser un d'Automobilisten an de Chauffeuren an de Camione verdeelt. Och e Sonndeg si preventiv 2 Motarde vum CIS Réimech an d'Pompjeeë vum CIS Hesper am Stand-By, fir kënne Waasser ze verdeelen. De CGDIS erënnert nach eemol dorunner, dass ee genuch ze drénke soll am Auto dobäi hunn, och wann een nëmme kuerz Strecke fiert. © Facebook CGDIS - Corps grand-ducal d'incendie et de secours