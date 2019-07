Vun en Dënschdeg u kann een nees eng ganze Partie vun den Net-Lëtzebuerger-Wierker an der Nationalbibliothéik ausléinen.

Bis zu 5 Dokumenter pro Demande ginn akzeptéiert an d’Reservatioune lafen online via de Site a-z.lu.

All Freideg ginn déi ugefrote Manuskripter da vum Kierchbierg aus an de Guichet am ale Kolléisch nieft der Kathedral bruecht, wou ee se da kann ofhuelen, dat dënschdes, mëttwochs an donneschdes.

D’Nationalbibliothéik plënnert den Ament jo vum Boulevard Roosevelt an dat fuschneit Gebai um Kierchbierg. Eréischt Enn vum Summer sollen déi Aarbechte komplett ofgeschloss sinn.

Offiziellt Schreiwes

La Bibliothèque nationale de Luxembourg (BnL) informe ses usagers qu'à partir du mardi 2 juillet 2019, une partie importante des collections non luxembourgeoises sera de nouveau accessible pour le prêt à domicile et la consultation sur place.

Les utilisateurs pourront réserver jusqu'à 5 documents. Les réservations peuvent être effectuées via le moteur de recherche a-z.lu. Les levées sont effectuées dans le nouveau bâtiment à Kirchberg par les équipes de la BnL chaque vendredi. Les documents réservés sont amenés au guichet du prêt dans le bâtiment historique, boulevard Roosevelt, à côté de la Cathédrale Notre-Dame. Les usagers peuvent y récupérer leurs documents aux horaires d'ouverture du guichet:

• mardi de 15 à 19 heures

• mercredi de 10 à 14 heures

• jeudi de 15 à 19 heures

Le dernier délai pour les réservations avant les levées est le jeudi avant minuit.

Informations utiles:



Fonds non luxembourgeois



La relocalisation des fonds documentaires de la BnL progresse à bon rythme. L'intégralité des collections non luxembourgeoises est désormais stockée à la nouvelle BnL. Ainsi, la BnL peut procéder au déblocage d'une grande partie de ces fonds. Seuls les ouvrages rangés dans la nouvelle salle de lecture restent indisponibles. La médiathèque déménagera le 18 juillet. Ses collections seront inaccessibles à partir du 12 juillet 2019.

Luxemburgensia

La relocalisation des collections patrimoniales a commencé début juin. Le fond luxembourgeois est actuellement inaccessible.

Comment savoir quelles publications imprimées sont accessibles?

La consultation du catalogue a-z.lu permet aux personnes intéressées de voir si les documents souhaités sont accessibles pour consultation / prêt. À noter qu'un certain nombre de publications imprimées sont également accessibles en version numérique et consultables en ligne.

Le bâtiment historique

Le bâtiment historique, boulevard Roosevelt, est ouvert au public. Les utilisateurs peuvent utiliser les salles de lecture pour effectuer leur recherche ou simplement profiter d'un lieu d'étude au Centre-Ville. Les utilisateurs munis de leur carte de lecteur accèdent aux ressources numériques, e-books, e-journals et bases de données, consultables à distance 24/7. Au guichet d'accueil, les personnes intéressées peuvent s'inscrire gratuitement. Celui-ci est ouvert du mardi au vendredi de 10 à 19 heures.

Ouverture de la nouvelle BnL

La nouvelle BnL ouvrira ses portes au public le 1er octobre 2019. Une «porte ouverte» avec un programme d'évènements spécifiques aura lieu le samedi 5 et dimanche 6 octobre 2019. Le programme détaillé sera communiqué ultérieurement.

Liens utiles:



