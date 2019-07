Dat geet aus dem Rapport d’activité vum Corps Grand-Ducal d'incendies et secours ervir, deen e Méindeg presentéiert gouf.

De Gros ware Rettungsasätz vun Ambulanzen, respektiv Samuen. Feier maachen nëmme ronn 2.000 Asätz aus.

Zanter genee engem Joer gëtt et de CGDIS elo. En ass jo aus der Fusioun vu Protection civile a Pompjeeën entstanen. Duerch dëst Zesummeleeë vun de Corpsen hätt een eng besser Couverture vum Land erreecht, eng besser Disponibilitéit u Leit an eng Standardiséierung ënnert anerem vu Material a Formatioun. A Saache Logistik an Informatik, respektiv Kommunikatioun, muss awer nach nogebessert ginn.

De Corps-Geescht bei de ronn 6.700 Leit am CGDIS wier gutt. Et géifen der och méi bäikommen, wéi fortgoen. Een Haaptpilier bleift natierlech de Benevolat, déi 90% vum ganze Personal ausmaachen, mä et gëtt awer och weider rekrutéiert.

En detailléierte Bilan vun der Reform vun de Rettungsdéngschter gëtt den Ament ausgeschafft a soll am Hierscht an der Chamber presentéiert ginn.