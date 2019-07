De Mouvement Ecologique fuerdert an engem Schreiwes eng Reform vun der Juegd a setzt sech fir d'Dréckjuegd an amplaz vun der Klappjuegd.

Dëse Freideg gëtt an der Chamber iwwer d'Klappjuegd diskutéiert, nodeems eng Petitioun déi néideg Ënnerschrëfte kritt hat.

De Mouvement Ecologique fuerdert an engem Schreiwes eng Reform vun der Juegd: Nee zur Klappjuegd a jo zur Dréckjuegd.

Et gëtt ze vill Wëld an de Lëtzebuerger Bëscher an dat wär e Problem fir d'Biodiversitéit. Eng Reduzéierung vun de Réi, Hirschen oder Wëllschwäin wär aus Natur- an Déiereschutzsiicht also noutwendeg.

De Mouvement Ecologique setzt sech verstäerkt fir déi sougenannt Dréckjuegd an. Hei sinn am Géigesaz zur Klappjuegd keng oder wéineg a gepréiften Hënn a wéineg Dreiwer am Asaz. Gejot gëtt hei op méi grousse Flächen, d'Wëld ass manner op der Flucht, et kënnt manner Onrou a manner Stress an de Bësch an d'Gefor vu Feelschëss wär och méi geréng.

Eng aner Form vu Juegd géif och d'Akzeptanz vun der Gesellschaft fir d'Juegd vergréisseren, mengt de Mouvement.