Bei den héijen Temperature kommen awer net just mir an d'Schweessen, mee och d'Waasser-Fabricken.

Also op d'mannst emol d'Leit, déi do schaffen an eist Mineralwaasser produzéieren. Eleng bei Sources Rouspert ginn den Ament bis zu 90.000 Fläschen den Dag gefëllt.

Ma d'Demande an der Fabrick klëmmt net vun haut op muer, ma léisst sech e puer Deeg am viraus plangen. Mir waren an d'Fabrick kucken, wéi een hei der Demande Meeschter gëtt.