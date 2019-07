Fir de Frontalieren d'Liewe méi einfach ze maachen, muss d'Infrastruktur ausgebaut ginn, ouni, dass eent vu béide Länner dobäi méi schlecht ewechkënnnt.

Esou kéint een d'Diskussioun op der däitsch-lëtzebuergescher Wirtschaftskonferenz resuméieren. D'Thema war d'Mobilitéit tëscht béide Länner. Ëmmerhi sinn all Dag knapp 50.000 Pendler, déi aus Däitschland op Lëtzebuerg schaffe kommen, mat schlechten Zuchverbindungen a laange Stauen op der Autobunn geplot.

Eens war ee sech doran, dass ee mam Ausbau vun den Autobunnen, de Stau nëmme méi breet mécht, ma den eigentleche Problem net léist. Deemno goufen – och duerchaus selbstkritesch – aner Léisungsusätz diskutéiert wéi den Ausbau vum Teletravail, also dass d'Leit e puer Deeg am Mount vun Doheem aus schaffen. Nieft steierleche Froen, wéini en Employé a wéi engem Land op seng Aarbecht besteiert gëtt, missten och ländlech Géigenden an Däitschland mat séierem Internet equipéiert ginn, esou déi Saarlännesch Ministesch, Anke Rehlinger.

„Wir wollen ja nicht, dass am Ende auch das der Grund ist, warum sich zum Beispiel auch eine Wohnungsproblematik verschärfen kann. Weil man eben auch zu der Auffassung gelangt, dass wenn ich eben nicht urban, nicht zentral wohne, ich bestimmte Schwierigkeiten habe, die ich als solche nicht überwinden kann.“

Donieft goufen och Initiativen erwäänt vu Betriber, déi hir Leit an där Mobilitéitsproblematik ënnerstëtzen. Riets war do zum Beispill vun Entreprisen, déi hir Employéen animéiere Covoiturage ze maachen, andeems si hinnen dann eng Parkplaz garantéieren. Fir d'Ministesch aus Rheinland-Pfalz funktionéieren esou Mesuren awer eréischt, wann den Drock op d'Leit grouss genuch ass.

„Das ist wahrscheinlich der Druck des Staus und der teuren Parkplätze. Das führt dann schon dahin, in Regionen wo es vielleicht noch nicht so ausgeprägt ist, erleben wir das immer noch ein bisschen anders. Da ist man immer noch sehr individualverkehrsmäßig geprägt. Weil du musst dich dann ja schon ein bisschen anpassen, wenn du mit drei Kollegen im Auto zusammensitzt, wann und wie du fährst. Da geht dann ein bisschen von deiner Freiheit verloren und wenn der Druck dann noch nicht so groß ist oder die Parkplätze noch nicht so teuer, dann erleben wir zumindest, dass es noch schwer ist, dass solche Modelle in der Breite auch angenommen werden.“

Ma Thema war och d'Fro, wien vun all deenen Efforte profitéiert. Op den éischte Bléck mécht et fir déi däitsch Länder jo net onbedéngt Sënn massiv an den Ausbau vun der Mobilitéit a Richtung Lëtzebuerg z'investéieren, wann hinnen dann nach méi qualifizéiert Leit fortlafen. Allgemeng war een sech awer eens, dass een als Regioun vun der Attraktivitéit vum Grand-Duché géif profitéieren, an dass d'Léisung fir d'Problemer, déi doduerch entstinn, nëmmen zesumme kéinte geléist ginn.