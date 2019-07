D'Gebai gouf géint 18 Auer evakuéiert, dat wärend enger Sëtzung an der Chamber. Kuerz drop gouf et awer Entwarnung vun de Pompjeeën.

Den Owend géint 6 Auer gouf d’Chamberssëtzung ënnerbrach an d’Parlament gouf evakuéiert, wéinst engem Feier. Kuerz drop sinn déi éischt Pompjeeën ukomm.

Feier an der Maison Prince&Richard Chambersessioun ënnerbrach, Deputéiert goufen evakuéiert.

D'ëffentlech Sëtzung gouf ennerbrach. Mir halen Iech um Lafenden.

➡️https://t.co/IyxjPGIMgS pic.twitter.com/ydBPtpKx9C — Chambre des Députés (@ChambreLux) July 2, 2019

Vun eiser Journalistin op der Plaz huet et geheescht, de Stroum wär ausgefall, 10 Minutten drop hätt et dunn geheescht et géing brennen. Dat net am Plenarsall selwer, mä am Administrativen Deel vum Parlament, der Maison Printz&Richard. Ënnert anerem krut RTL confirméiert, dass och de Stroum an der CSV-Fraktioun an der Géigend fortgaangen ass.

© Facebook Nancy Arendt Kemp

Et geet een dovun aus, dass duerch de Stroumausfall am Quartier den Noutstroum-Aggregat vun der Chamber ugesprongen ass. Well deen awer scho länger net genotzt gouf, hätt sech Damp entwéckelt, deen iwwert d‘Lüftung uewen zum Gebai erauskomm ass an d‘Evakuatioun ausgeléist huet. Deen Damp war awer séier verflunn.

Bis d‘Pompjeeën awer alles geséchert haten, ass d‘Gebai evakuéiert ginn. Den Debat, deen nach ronn 90 Minutte sollt daueren, soll e Mëttwoch de Mëtteg nogeholl ginn.

© Maxime Gillen (RTL)

D’Orientéierungsdebatt iwwer d’Biolandwirtschaft gouf ofgebrach a wäert och den Owend net virugoen. De Stroum war och am ganze Quartier an der Stad fort gewiescht.

© Maxime Gillen (RTL)

Um kuerz viru 7 koum dunn d'Nouvelle, dass d'Pompjeeën am Gaange waren anzepaken an dass d'Chamber och nees konnt betruede ginn.