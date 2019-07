D'Membere vum CHNP-Verwaltungsrot hunn den Dr. Mark Ritzen op den 1. Juli 2019 zum Generaldirekter vum CHNP ernannt.

De Centre hospitalier neuro-psychiatrique zu Ettelbréck kritt en neie General-Direkter.

Den Dr. Mark Ritzen soll an Zukunft d’Geschécker vum CHNP leeden. Hie war bis ewell de medezineschen Direkter a behält dee Posten och. Zanter 2013 ass hien och Supervisor op der Uni Lëtzebuerg am Kader vun de Master-Etuden an der Psychotherapie.

De Verwaltungsrot vum CHNP huet déi Decisoun unanime getraff a wäert dem Santésminister d’Decisioun fir eng Approbatioun esou virleeën.