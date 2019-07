D’CSV hat jo annoncéiert, dass een d’Verfassungsreform nëmme wéilt matstëmmen, wann d‘Bierger schonn am Virfeld vum finale Vott ee Referendum kréien.

An der Chamber versteet een d‘Welt net méi. Bei de Regierungsparteien trëfft déi Ausso allerdéngs op komplett Onversteesdemech. Et hätt ee jorelaang konstruktiv an am Konsens zesummegeschafft, dofir wier et elo absolut net ze verstoen, firwat d‘CSV esou en Ultimatum stellt.

Dem LSAP-Deputéierten Alex Bodry no wier domat och e Vertrauen, dat iwwer laang Joren opgebaut gouf, gebrach ginn. Déi gemeinsam Aarbecht géif hei futtigemaach ginn. Dat wier immens schued, fir all déi Zäit, déi investéiert gi wier. Et wier ze bedaueren, datt Parteipolitik méi staark géing wierke wéi den Interessi vum Land.

AUDIO: Den Alex Bodry

Den Alex Bodry geet iwwerdeems dovun aus, dass d'CSV net d'accord ass mat verschiddene Punkten, op déi sech bis ewell gëeenegt gouf.

Ma d'Aart a Weis, fir elo mat engem Ultimatum Drock op déi aner Parteien auszeüben, wier net richteg. Ëmmerhin hätt een iwwer all Punkt kënnen diskutéieren.

Eng méiglech Motivatioun fir dee Schrëtt kéint dem Alex Bodry no och sinn, dass d'CSV keng gemeinsam Campagne mat der Regierung fir en neie Verfassungstext wéilt maachen.