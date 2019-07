Police freet an deem Kontext och ëm Hëllef a rifft Zeien op, sech bei hinnen ze mellen.

D'Police vun Dikrech freet ëm Hëllef. Op engem Chantier an der Route de Larochette zu Gilsdref goufen en Dënschdeg e puer Aarbechtsmaschinne vun Onbekannte futti gemaach. Zum Beispill goufen d'Fënsteren vun de Maschinnen ageschloen. Wien eppes Verdächteges en Dënschdeg den Owend tëscht hallwer 6 bis de Muere 6 gesinn huet, soll sech bei der Police vun Dikrech mellen.

Och an der Aktivitéitszon zu Éilereng goufen en Dënschdeg Camionnette vun enger Firma beschiedegt. Onbekannter sinn an déi agebrach an hu Baumaschinnen a Material geklaut. Wien hei eppes gesinn huet, soll sech bei der Police zu Déifferdeng mellen.