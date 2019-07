Et war net déi éischt a sécher net déi lescht Logementsdebatt um Krautmaart.

Déi Kéier haten déi Gréng eng Aktualitéitsstonn gefrot. Am Fokus stoung d'Roll vun de Gemengen an d'Kritik vun deene Gréngen, datt verschidde Gemengen um private Marché zu héije Präisser géinge verkafen an esou hëllefen, d'Präisser weider an d'Luucht ze dreiwen. Déi aner Majoritéitsfaarwe gesinn d'Saach ähnlech.

D'Zil vun enger Gemeng dierft et op alle Fall net sinn, fir Beneficer ze maachen, seet d'Inneministesch Taina Bofferding, do wäert een als Ministère en Aen drop hu beim tranchéieren.

D'CSV an d'ADR gesinn allerdéngs déi legal Basis net, mat där d'Ministesch sou Ventë kéint refuséieren. Allgemeng dierft keng Hexejuegd op Gemenge gemaach ginn, esou de Marc Lies vun der CSV.

Dacks géingen et valabel Grënn fir Ventë ginn, zum Beispill bei engem Tosch. D'Logementsministesch Sam Tanson stellt fest, datt d'Gemengen ëmmer méi aktiv géinge ginn.

Fir d'Gemenge weider z'ënnerstëtzen, soll och gekuckt ginn, wéi d'Aidë kéinten iwwerschafft ginn.