Géint 00.15 Auer stoung zu Koler een Auto a Flamen. Et ass kengem eppes geschitt. Am Asaz waren d'Pompjeeë vu Koler, Habscht a vu Mamer.

Zu Hesper hat et kuerz no 4 Auer op engem Balcon gebrannt. Och hei ass kengem eppes geschitt. D'Pompjeeë vu Hesper an aus der Stad waren am Asaz.