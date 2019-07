Jonke Lëtzebuerger d'Méiglechkeet ginn, wärend engem Joer, a Kanada fräi ze reesen, awer och ze schaffen an ze studéieren.

Dat erlaabt en Accord, deen e Mëttwoch tëscht dem Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn a senger kanadescher Homologin Chrystia Freeland ënnerschriwwe gouf, dëst um Bord vun enger Konferenz zu Toronto, op där et ëm d'Reformen an der Ukrain goung.



Den Accord gesäit vir, dass all Joer eng 100 Jugendlecher, souwuel vu Lëtzebuerg wéi och aus Kanada, déi tëscht 18 an 30 Joer al sinn, sech maximal ee Joer laang kënnen am Partnerland ophalen a wärend där Zäit, wéi gesot, kënne fräi reesen, schaffen a studéieren. Dat respektiivt Gaaschtland stellt dee Moment en eemolege Visa aus, dee sech "Visa vacances-travail" nennt.

D'Zil vun dëser Demarche wier, deene Jonken et ze erméigleche Vakanz am Partnerland ze maachen a sou eng aner Kultur kennenzeléieren, sou den Ausseministère. Parallel kann déi betraffe Persoun enger bezuelter Aktivitéit oder engem Studium nogoen. Et ass awer d'Präzisioun, dass dee Jonken déi néideg finanziell Moyenen muss hunn, fir säin Openthalt an dem respektive Land ze finanzéieren.

Ähnlech Accorde goufen och scho mat Australien, Neiséiland a Chile ënnerschriwwen. Wéi et vum Ausseministère heescht, géifen aktuell och Negociatiounen mat Südkorea lafen.

Offiziellt Schreiwes

Signature d'un protocole d'entente entre le Luxembourg et le Canada sur la mobilité des jeunes

Communiqué par: ministère des Affaires étrangères et européennes

En marge de la Conférence de Toronto sur les réformes en Ukraine, le ministre Jean Asselborn a eu une entrevue bilatérale avec Chrystia Freeland, Ministre canadienne des Affaires étrangères.

Lors de cette entrevue, les ministres Freeland et Asselborn ont procédé à la signature d'un protocole d'entente entre le Luxembourg et le Canada sur la mobilité des jeunes.

Le protocole signé entre le Grand-Duché et le Canada permettra, sur base de réciprocité, en rythme annuel, à 100 jeunes ressortissants de chacun des deux pays âgés entre 18 et 30 ans, d'effectuer un séjour d'une durée maximale d'un an dans l'État partenaire au cours duquel ils seront libres de voyager, mais aussi de travailler ou d'étudier. L'État hôte délivrera au demandeur un visa unique, appelé "visa vacances-travail".

L'intention première de ce programme d'échange est de permettre à de jeunes adultes de passer des vacances dans le pays partenaire et de découvrir une autre culture. Accessoirement, le/la jeune peut exercer une activité rémunérée ou suivre des études. Il/elle doit néanmoins disposer des ressources financières suffisantes pour pouvoir débuter son séjour dans le pays d'accueil.

Ce protocole signé avec le Canada fait suite à ceux signés auparavant avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Chili. Des négociations avec la Corée du Sud sont en cours.