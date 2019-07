Ënner anerem sollen zwou komplett nei Schoulen opgemaach ginn an 8 Gebaier gi fir aktuell Schoule gebaut.

1,3 Milliarden Euro ginn an Zukunft a schoulesch Infrastrukturen hei am Land investéiert. Dee Chiffer gouf en Donneschdeg de Moie vum Infrastrukturminister François Bausch am Educatiounsminister Claude Meisch genannt. Zwou komplett nei Schoule sollen hir Dieren an den nächste 4 bis 8 Joer opmaachen.

E Pilotprojet am Süden an eng ëffentlech Europaschoul an der Stad Lëtzebuerg. 8 Gebaier gi gebaut fir Schoulen, déi schonn existéieren, wéi zum Beispill de Sportslycée oder de Lycée Michel Lucius.

De Campus Geesseknäppchen, genee wéi 5 aner Projeten, ginn an de kommende Joren ausgebaut oder reamenagéiert.

Den ENAD, also d'Schoul fir Erwuessener, soll op Miersch kommen, den neie Sportslycée kënnt entweder op Mamer op der de Site vun Eurocontrol um Kierchbierg.

Mat deenen Investitioune wëll d'Regierung weider un der Villfalt vu schouleschen Offere schaffen, de Besoine vum Land nokommen an innovativ an inklusiv pedagogesch Konzepter schafen.