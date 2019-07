Dat huet Agora um Donneschdeg de Moien op enger Pressekonferenz gesot.

Um Belval ginn d'Aarbechte virun, sou d'Entwécklungsgesellschaft Agora. Ee Grousse Chantier gëtt den Amenagement vun de fréiere Basengen um sougenannte Square Mile. Duer kommen Héichhaiser mat Büroen, Commercen a Logementer. De grousse Parking op där Plaz kënnt Ufank nächst Joer no an no fort, erkläert de President vun Agora Frank Vansteenkiste.

Agora hätt scho vill Gebaier um Belval verkaaft, zejoert schwätzen si souguer vun engem Rekordjoer. Elo sinn nach Appartementshaiser, Büroen, Laboen an Eefamilljenhaiser geplangt, fir datt de Belval méi lieweg gëtt. An dräi Joer ass dann och d'Liaison Micheville fäerdeg. Da mussen d'Autoen net méi vun der Escher Autobunn duerch de Rond-Point Raemerech fueren.