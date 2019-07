De Lëtzebuerger Pensiounssystem muss reforméiert ginn an de Steiersystem ass weiderhin ze aggressiv.

Dat sinn zwou vun de Recommandatiounen, déi dem Grand-Duché vun der europäescher Kommissioun gemaach goufen.

Der Chambre des salariés no beschäftege sech dës Recommandatiounen awer net mat de reelle Problemer vum Land. Virun allem géif et um soziale Volet feelen, esou d’Presidentin vun der Chambre des salariés Nora Back. Virun allem well d'Kommissioun 2017 eng Initiativ fir méi sozial Politik, de sougenannte "Socle européen des droits sociaux", an d'Liewe geruff hat.

Den Direkter vun der Chambre des Salariés, Sylvain Hoffmann erkläert: "Fir eis sinn déi Recommandatiounen, déi d'Kommissioun do virschléit u sech eng Enttäuschung, well mir haten eis erwaart, och opgrond vun där Dynamik, déi sollt entstoen duerch d'Kreatioun vum Socle européen des droits sociaux, dass och déi national Recommandatiounen, déi gemaach ginn, méi e sozialen Aspekt kréien. Ma mir stelle fest, dass deem leider guer net esou ass, obwuel mir awer mierken, dass um Niveau vun de sozialen Indicateuren an deene leschte Joren awer staark Verschlechterunge komm sinn. D'Inegalitéiten huelen zou zu Lëtzebuerg. Verschidden Indicateure weisen och Schwieregkeeten um Niveau vun der Qualitéit vun der Aarbecht, wat och e wichtege Bestanddeel ass vum "Socle européen des droits sociaux". Mä d'Kommissioun huet dat leider net opgegraff a bleift u sech do bei hire klassesche Recommandatiounen."

Vill méi wichteg wier d‘Problematik, dass ëmmer méi Leit riskéieren, an d‘Aarmut ze falen, mä dozou seet d‘Kommissioun näischt. D'CSL gëtt hiren Avis zu de Recommandatiounen elo un d‘Regierung weider an hofft, dass déi sech um europäesche Plang fir e méi staarke Fokus op sozial Froen asetzt.