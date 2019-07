Bei 4 Accidenter goufen en Donneschdeg de Mëtteg ganzer 6 Persoune blesséiert, bei enger Persoun huet missten de Rettungshelikopter geruff ginn.

Schrot Accident am spéiden Nomëtten zu Iechternach an der Dikrecher Strooss.

Do gouf ee Cyclist ugestouss an esou uerg blesséiert dass de Rettungshelikopter geruff gouf. Den 112 iwwerdeems schwätzt vun 2 Blesséierten.

Weider Accidenter goufen et dann an der Stad. Eemol an der rue de Reims, hei kruten sech 2 Autoen ze paken, eng Persoun gouf blesséiert.

An der rue Eecherschmelz bei der Côte Eich gouf et dann nach en Accident mat engem Auto, och hei gouf eng Persoun blesséiert.

Zu Käerjeng an der Avenue de Luxembourg kruten sech en Auto an e Moto ze paken. Hei goufen 2 Persoune blesséiert.