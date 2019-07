Ee Verbuet vun der Klappjuegd steet um Freideg am Mëttelpunkt vun engem ëffentlechen Debat an der Chamber.

Eng deementspriechend Petitioun haten iwwer 6.500 Leit ënnerschriwwen. Fir dass eng Petitioun ëffentlech am Parlament diskutéiert gëtt, si 4.500 Ënnerschrëften néideg. De Seuil gouf also depasséiert.

Dem Petitionnaire no verstéisst d'Klappjuegd géint d'Déiereschutzgesetz. Dobäi kéim, dass d'Juegd och eng Gefor kann duerstellen fir d'Automobilisten, wann d'Déieren Direktioun Stroossen gedriwwe ginn an sou Accidenter kënne provozéieren.

Um 13.30 Auer fänkt den Debat an der Chamber un.

Wärend enger Stonn kann de Petitionnaire seng Argumenter den Deputéierten an den zoustännege Regierungsmembere presentéieren, éier dës da reagéieren.

Et handelt sech iwwregens ëm den 30. Debat Public an der Chamber, zanter dass et den Outil vun den ëffentleche Petitiounen gëtt. Am Mäerz 2014 war dësen agefouert ginn.