Mat Ausstellungen a Workshoppe fir Grouss a Kleng, de Bauer an de Bierger.

D'Anne-Sophie Heck huet vum éischten Dag profitéiert, fir mat de Baueren iwwer d'Zukunft vun hirem Beruff ze schwätzen.

D'Landwirtschaft verännert sech, mat neien Technologien a Konzepter, dat gesäit een och op der Foire agricole. Lëtzebuerg soll sech an Zukunft méi op Bio ëmstellen. Dem Koalitiounsaccord no sollen 20 Prozent vum Agrarland bis 2025 Bio sinn. A bis 2050 soll 100% biologesch produzéiert ginn. D'Bauere stelle sech Froen. Fir de Limousinsziichter Marc Wagner ass et onrealistesch. Déi meescht Bauere géife mat enger gudder Qualitéit op der konventioneller Schinn fueren, op Bio ëmklamme wier komplizéiert.

D'Thema suergt bei de konventionelle Bauere fir Gespréich, ma och d'Biobauere si skeptesch, ob dëst Zil ze realiséieren ass. De Biobauer Fränk Miller vu Baastenduerf ass virun e puer Joer op Bio ëmgeklommen, dat wier effektiv net einfach. Fir hie missten d'Baueren hir Methoden aus Iwwerzeegung änneren, net vun der Politik gezwongen. De François Patrick vun Hueschtert mengt, datt ee mol fir d'éischt ee richtege Marché fir Bio-Produite bräicht. Virun allem Bio-Fleesch wier net einfach, ze vermaarten.

De Bioaktiounsplang vun der Regierung soll de September stoen. De Landwirtschaftsminister reagéiert op d'Kritik vun de Baueren an nuancéiert, et misst een elo mol déi 20 Prozent a 6 Joer viséieren. Dofir géif een no an no Ännerunge bréngen an net direkt 100 Prozent viséieren. Fir dëst Objektiv misst jiddereen zesummeschaffen.

D'Foire agricole huet e Freideg scho vill Leit op Ettelbréck bruecht. De ganze Weekend kann een nach Maschinnen, Déieren an Ausstellunge kucken a lokal Produite schmaachen. Bio oder net.