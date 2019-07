E Freideg koum een Arrêt vun der Cour constitutionelle, wou e Radiolog géint de Staat geklot hat.

Hannergrond: een Dokter vun Alzeng wollt am Dezember 2017 een IRM a senger privater Praxis ariichten. Déi deemoleg Gesondheetsministesch Lydia Mutsch huet him dat awer refuséiert.

D'Decisioun vum Gesondheetsministère ass net am Aklang mam Artikel 11 vun der Verfassung, deen d'liberté de commerce garantéiert. Dëst Uerteel vum Verfassungsgeriicht mécht also de Wee fräi, fir dass an Zukunft Dokteren an hirer privater Praxis IRMen kënne bedreiwen.

PDF: D'Urteel vun der Cour Constitutionnelle